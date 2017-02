Waldheim hat eigenen Internetanbieter Die Gründung von MiSaxNet ist gelungen. Vom Zuspruch der Gewerbetreibenden profitieren auch Privatleute.

David Noelte ist erleichtert. Die ganze Vorarbeit hat sich gelohnt, denn die Waldheimer Unternehmer machen sich stark für schnelles Internet eines regionalen Anbieters. Gemeinsam mit Jan Bretschneider hat er die Idee für MiSaxNet entwickelt. Statt Breitband-Ausbau wird eine Richtfunk-Strecke eingerichtet. „Wir haben 20 Vorverträge zusammen. Wir können die Gesellschaft gründen“, sagt er.

Ähnlich schnell wie die Internetanbindung soll der Aus- und Aufbau der erforderlichen Technik vonstatten gehen. „Auf einer Länge von 600 Metern sind zunächst im Gewerbegebiet Tiefbauarbeiten parallel zur Landsberger Straße erforderlich“, so Noelte. Vorbehaltlich der Baugenehmigung sollen diese Ende März, Anfang April beginnen und im Juni beendet sein.

Die Männer gehen davon aus, dass die Genehmigung ohne Probleme kommt. „Die Stadt kennt unsere Pläne. Wir haben sie am Donnerstagabend im nicht-öffenlichen Teil des Stadtrates vorgestellt“, sagt der Geschäftsführer. Die Resonanz sei positiv gewesen. Die Baufirma aus der Region stehe auch schon in den Startlöchern und warte nur noch aufs Okay. Über die Höhe der Kosten möchte er aus „wettbewerblichen Gründen“ nichts sagen.

Die erforderlichen Richtfunkantennen sind bestellt, ebenso die Technik, die der Endkunde benötigt. „Wir haben vorerst 25 Stück sowie vier Sektoren geordert“, erklärt David Noelte. Die Sektoren sind die Knotenpunkte beziehungsweise Hauptvermittlungsstellen, wie Noelte sie bezeichnet. Von da aus strahlen die Signale sozusagen in Richtung der Antennen aus.

Der Richtfunk in Waldheim soll ab Herbst vorerst die Region Schul-, Haupt- und Landsberger Straße abdecken. Zunächst sollte sich das Angebot nur an die Gewerbetreibenden richten. Doch die Nachfrage von Privatleuten sei so groß gewesen, dass nun auch sie Produkte beim lokalen Internetanbieter bestellen können. „Für sie bieten wir Bandbreiten von sechs, zehn und 16 MBit an, den Gewerbetreibenden zwischen 16 und 50 Mbit“, erklärt David Noelte. Nicht nur die Waldheimer können das MiSaxNet-Angebot nutzen.

„Der obere Teil des Gewerbegebietes in Hartha wird ebenfalls abgedeckt“, sagt er. Die Verantwortlichen erarbeiten eine Übersichtskarte. Laut Noelte solle diese im Verlauf des heutigen Dienstages auf der Internetseite des Unternehmens abrufbar sein.

Der Grund für das Engagement von David Noelte und Jan Bretschneider ist einfach: „Wir sind mit den Ausbauanstrengungen für Breitband-Internet in Sachsen, Mittelsachsen und speziell in Waldheim unzufrieden und möchten selbst die Initiative ergreifen.“ Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) lobte in der jüngsten Ratssitzung das Engagement der MiSaxNet-Geschäftsführer.

www.misaxnet.de

