Bezirksliga Leipzig Männer Waldheim gewinnt Gipfeltreffen Auswärtssieg beim Vizemeister. Der Titelträger macht bei Rio II Nägel mit Köpfen.

Nach den beiden Siegen in den Pokalspielen der Vorwoche wollte Bezirksmeister VfL Waldheim 54 II auch erfolgreich in den Ligaspielbetrieb starten. Dabei kam es bei der HSG Riesa/Oschatz II gleich zur Schlagerpartie, trafen doch Vizemeister und Titelträger aufeinander. Die Gastgeber hatten mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Trotz dieser Tatsache verkauften sie sich teuer und hielten das Spiel offen. Beim Stand von 18:18 in der 40. Spielminute nutzen die Zschopaustädter eine kurze Schwächephase der Gastgeber aus, zogen davon und sorgten damit für eine Vorentscheidung (19: 25/48.). Am Ende versuchten die Gastgeber nochmals mit einer offensiven Deckung, den Bezirksmeister in Bedrängnis zu bringen, doch mehr als etwas Ergebniskosmetik sprang dabei nicht heraus.

Im Gegensatz zu den Waldheimern erlebte der zweite Vertreter der Region Döbeln in dieser Spielklasse, der äußerst ambitionierte SV Leisnig 90, einen heftigen Fehlstart ins Punktspielgeschehen 2017/18. Beim BSC Victoria Naunhof unterlagen die Bergstädter mit 25:34 und müssen sich damit erst mal hinten anstellen. (DA/hm/dwe)

HSG Riesa/Oschatz II - VfL Waldheim 54 II 28: 31 (13:13)

BSC Victoria Naunhof - SV Leisnig 90 34:25

