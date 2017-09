Waldhaus wieder offen Das Gasthaus in Hertigswalde hat einen neuen Wirt. Er stammt aus Tschechien, kocht aber am liebsten sächsisch.

Milan Madle hat die zuletzt geschlossene Gastwirtschaft am Ortsausgang von Hertigswalde neu eröffnet. In der kommenden Urlaubssaison sollen Gäste dort auch wieder übernachten können. © Dirk Zschiedrich

Eine Galerie von gerahmten Fotos hängt rings um die hölzerne Sitzecke gleich neben der Tür. Sie zeigen die geschwungene Hügellandschaft entlang der Hohen Straße in frischem Grün oder weiß verschneit. „Als ich die Bilder vor zwei Jahren gemacht habe, hatte ich noch keine Ahnung, dass ich das Waldhaus einmal übernehmen würde“, sagt Milan Madle. Der 55-Jährige hat das Gasthaus am Ortsausgang von Hertigswalde vor einigen Wochen neu eröffnet. Nach mehr als einem halben Jahr Schließzeit finden Wanderer an der beliebten Wanderroute entlang der alten Hohen Straße nun wieder eine Einkehr.

Der aus der Nähe von Prag stammende Milan Madle kam 2015 zusammen mit seinem Bruder nach Hertigswalde. Dessen Firma kaufte in dem Sebnitzer Ortsteil ein altes Fachwerkhaus, richtete es wieder her und eröffnete dort das Restaurant „Zur alten Bäckerei“. Milan Madle, der vor knapp 30 Jahren professionell zu kochen begann, kümmerte sich in der Küche um die Zubereitung der Speisen. Nach anfänglichem Pendeln wurde Hertigswalde sein neuer Lebensmittelpunkt, hier fühlt sich der gebürtige Tscheche, der schon in Holland oder auf spanischen Ferieninseln gearbeitet hat, mittlerweile zu Hause, wie er sagt. Bei Spaziergängen durch die Umgebung fiel ihm bald auch das Waldhaus ins Auge.

Das traditionsreiche Gasthaus unweit der tschechischen Grenze musste Ende Oktober 2016 schließen, nachdem der damalige Wirt bei einem Wohnungsbrand im Obergeschoss des Hauses ums Leben gekommen war. Nach monatelangem Leerstand klopfte schließlich Milan Madle an die Tür des Hauseigentümers und fragte, ob die Wirtschaft zu vermieten wäre. Auf die Rückfrage, mit wem er es denn zu tun habe, gab er sich als Koch der „Alten Bäckerei“ zu erkennen. „Da habe ich schon gegessen, das war gut“, sagte der Besitzer. Damit war das Geschäft besiegelt.

Der neue Pächter hat die Gaststätte renoviert, neue Tische und Stühle angeschafft und einen neuen Tresen eingebaut. Dessen Herzstück, der über hundert Jahre alte historische Zapfhahn, blieb erhalten. Auf der Speisekarte steht klassische Hausmannskost der Region: Strammer Max, Rostbrätel, Rinderroulade. „Ich lebe gern hier und ich mag die sächsische Küche“, sagt Madle, der fließend Deutsch spricht. Deshalb habe er auch Lust, sächsisch zu kochen. Auf die Spezialitäten aus dem böhmischen Nachbarland müssen seine Gäste trotzdem nicht verzichten. Gulasch mit Knödeln oder altböhmischer Entenbraten sind selbstredend mit im Angebot.

Die Gaststube mit 28 Plätzen und den Salon für Familienfeiern und Gesellschaften mit weiteren 35 hat der neue Pächter bereits renoviert. Mit der bisherigen Resonanz ist er zufrieden, viele Wanderer, die zum Tanzplan unterwegs sind oder vom Wachberg kommen, halten hier Rast. Bis zur nächsten Saison will Milan Madle noch die Zimmer im Obergeschoss in Schuss bringen. Dann können die Gäste auch mit Blick auf die Hohe Straße übernachten.

Gaststätte Waldhaus, Hertigswalde 131 in Sebnitz, geöffnet Freitag bis Dienstag von 11 bis 22 Uhr. Ruhetage: Mittwoch und Donnerstag. Telefon 035971 801970.

