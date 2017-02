Waldhaus startet mit Imbiss Die Gaststätte am Pulsnitzer Eierberg hat einen neuen Wirt. Er renoviert derzeit das Haus. Doch etwas zu essen gibt es hier schon.

Am Pulsnitzer Waldhaus hat der neue Eigentümer Florian Meyer jetzt seinen Imbiss eröffnet. Selbstgemachte Buletten gehören mit zum Angebot. Im Gebäude wird noch kräftig renoviert. Den April visieren die Investoren jetzt für die Wiedereröffnung des Hotels mit Restaurants an. © René Plaul

Florian Meyer hatte sich einige der kältesten Tage des Winters herausgesucht, um seinen Imbissstand vor dem Waldhaus am Eierberg zu eröffnen: „Die erste Woche im Imbissstand war elend kalt“, sagt Florian Meyer, und habe ihm ganz schön zugesetzt. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Elzbieta Koper renoviert er seit dem vorigen Herbst das Traditionsrestaurant mit Hotel am Eierberg.

Eigentlich mit dem festen Vorsatz, schon jetzt im Februar zu eröffnen. Doch die Substanz des Gebäudes aus dem Jahr 1909 mit späteren Anbauten habe doch noch ein paar Überraschungen bereitet, die das Vorhaben in die Länge ziehen. Einige technische Probleme warfen die Investoren ebenfalls zurück. Dazu gehören Wasserrohrbrüche. Auch müsse das Blockheizwerk überholt werden.

Im Restaurant stapeln sich Säcke mit Spachtelmasse. Die Wände sind inzwischen in weiß seidenmatt, gestrichen. Im Kontrast dazu Türen und Holzeinbauten anthrazitfarben. Die Theke wird mit sibirischer Lärche verkleidet. Im Hotelbereich oben ist der Fußbodenleger bei der Arbeit. Im Gesellschaftsraum gibt es auch rote Farbtupfer.

Gekocht wird derzeit nur im Kiosk. Denn die Küche im Waldhaus ist noch nicht in Betrieb. Für diesen Tag hat der Wirt auch einen Kartoffeleintopf auf die Imbiss-Speisekarte genommen. Der wird mit Möhren, Sellerie und Gewürzen verfeinert, dazu Wiener. Die Buletten werden ebenso nach eigenem Rezept gemischt und in Schmalz gebraten. Die Bratwurst stelle ein Fleischer nach Spezialrezept her. „Hausmannskost“, versichert Florian Meyer. So wie die Gerichte daheim auf den Tisch kommen.

Aus Oberbayern nach Pulsnitz

Schon im Herbst dauerte es den neuen Wirtsleuten eigentlich viel zu lange, bis die Gastronomie auf dem Berg wieder starten kann. Der anhaltende Winter macht das Vorhaben nicht unbedingt leichter. Die noch im Herbst geäußerte Hoffnung auf einen milden Winter erfüllte sich leider nicht.

Trotzdem wollte Florian Meyer jetzt nicht länger warten und startete zumindest den Imbiss, um die Eierberggastronomie im Gespräch zu halten – von Montag bis Freitag von 11 bis 14.30 Uhr. Dann bleibt noch genug Zeit zum Renovieren.

Die neuen Wirtsleute des Waldhauses zog es aus Oberbayern nach Pulsnitz, um sich hier den Traum vom eigenen Restaurant mit Hotel zu erfüllen. Das Paar hatte sich das Wirtshaus im vorigen Sommer bei einer Versteigerung gesichert. Der langjährige Wirt und Vorbesitzer Matthias Klesz zog sich damals zurück. Für 150 000 Euro kam die Immobilie unter den Hammer.

Eine Eröffnung im April wäre realistisch, schätzt Florian Meyer ein. Dann sollte das Waldhaus so weit sein, dass endlich wieder Gäste in neuem Ambiente dort speisen können.

