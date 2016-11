Waldgeschäft wird defizitär Das Thema Wald hat die Stadt bislang kaum beschäftigt. Das wird sich jetzt ändern.

Der städtische Wald besteht zu 87 Prozent aus Laubbäumen, vor allem Eichen (34 Prozent) und Robinien (26 Prozent). Nur 13 Prozent des Bestandes sind Nadelbäume. © dpa

In den nächsten neun Jahren muss die Stadt mit einem jährlichen Defizit von 6000 Euro rechnen. Sie braucht genau diese Summe zur Pflege und Bewirtschaftung des Kommunal-Waldes. So weist es der aktuelle Waldbericht der Stadt aus. Bislang hat die Stadt das nötige Geld zur Waldbewirtschaftung aus dem Holzverkauf erlöst. Nur das ist seit dem Tornado 2010 nicht mehr möglich. Auf über einem Drittel der städtischen Waldflächen stehen Bäume, die jünger als 20 Jahre sind, weil nach dem Wirbelsturm vielerorts aufgeforstet werden musste.

Dadurch ist zwar Großenhains Waldbestand überaus gesund – nämlich zu 98,45 Prozent, wie der Forstbericht ausweist. Das bedeutet aber gleichermaßen, dass die Stadt kaum große Bäume fällen kann. Bis 2025 rechnet der Forst nur mit etwa 500 Kubikmeter verkaufsfähigem Holz.

So ist mittelfristig keine Kostendeckung zu erreichen, zumal weiterhin Neubestand aufgeforstet, durchforstet und gepflegt werden muss. Mit dem aktuellen Lagebericht beschreibt der Staatsbetrieb Sachsenforst, der die Flächen für die Stadt für 18 Euro pro Hektar Holzbodenfläche bewirtschaftet, aber noch mehr.

So besteht der städtische Wald zu 87 Prozent aus Laubbäumen, vor allem Eichen (34 Prozent) und Robinien (26 Prozent). Nur 13 Prozent des Bestandes sind Nadelbäume. Die großen kommunalen Waldflächen können Skassa mit 16,1 Hektar und Kleinraschütz mit 9,1 Hektar durch den früheren Exer ausweisen und das, obwohl die Offenheide jetzt statistisch herausgerechnet wird. Auch Mülbitz hat mit dem Kupferberg 30,7 Hektar Stadt-Wald. Weitere 11,5 Hektar wurden in Mülbitz zum Aufforsten verpachtet.

Die restlichen Waldflächen zersplittern sich auf sämtliche Ortsteile. Insgesamt kommt die Stadt Großenhain auf einen Bestand von 63,1 Hektar eigenen Wald. Der Ertrag soll in den nächsten Jahren ausschließlich aus dem Holzeinschlag in den nördlichen Ortsteilen kommen, weil der Baumbestand dort nur in geringem Maß als forstlich wertvoll eingestuft sei, so heißt es in dem Forstbericht. Mit den Einnahmen dort soll teilweise der Verlust in der Holzbewirtschaftung in anderen Ortsteilen ausgeglichen werden. Vor diesem Hintergrund kommt den Ausgleichspflanzungen der Bahn entsprechendes Gewicht zu.

