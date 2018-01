Waldgebiete gesperrt Der Hartenberg in Roßwein ist dicht. Das Landratsamt verschärft seine Warnung.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Mittelsachsen. Die Stadt Roßwein hat den Hartenberg weiträumig sperren lassen. „Betreten ist dort ausschließlich auf eigene Gefahr“, sagte Kämmerin Heidi Roßberger. Und auch der Landkreis warnt eindringlich vor dem Betreten der Wälder. Binnen weniger Wochen hat mit „Friederike“ ein weiteres Sturmereignis die Wälder des Landkreises heimgesucht.

„Vielerorts hat der Sturm bereits vorgeschädigte Bäume, die noch nicht beräumt werden konnten, gebrochen oder geworfen. Neue Schäden sind hinzugekommen, die erst nach und nach von den Waldbesitzern erfasst werden können“, erklärte der Leiter des Referates Forst und Jagd, Klaus Dittrich. Die Beseitigung der zahlreichen Gefahrenstellen werde nach seinen Angaben mehrere Monate dauern. Waldorte mit extremen oder besonders gefährlichen Sturmschäden können durch die Waldbesitzer bis zu zwei Monaten gesperrt werden. Dies müssen sie der Forstbehörde anzeigen. Vor allem sollten vor Ort auch Hinweise für die Waldbesucher angebracht werden.

Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, in nächster Zeit die mittelsächsischen Wälder nicht oder nur unter großer Aufmerksamkeit und Vorsicht zu betreten. „Gesperrte Waldflächen dürfen nicht betreten werden. Selbst ein loser Ast, der aus wenigen Metern Höhe zu Boden fällt, kann eine große Gefahr bedeuten“, so der Referatsleiter. Mit derart waldtypischen Gefahren sei jetzt und in den nächsten Wochen auf der gesamten Waldfläche verstärkt zu rechnen. (DA/sol)

zur Startseite