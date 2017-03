Walddorf hat die meisten Brandschützer Insgesamt gibt es genügend ehrenamtliche Feuerwehrleute in der Gemeinde Kottmar. Nur Neueibau hat noch ein Problem.

Am Feuerwehrdepot Walddorf sind 34 Brandschützer aktiv. © Matthias Weber

Walddorf. Mit insgesamt 159 aktiven Feuerwehrleuten ist die Gemeindewehr in Kottmar gut aufgestellt. Diese Bilanz hat jetzt Gemeindewehrleiter Ralf Röhle gezogen. Er resümierte das vergangene Jahr 2016 aus Sicht der Feuerwehr in der Kottmargemeinde. Die meisten aktiven Brandschützer hat dabei die Ortswehr Walddorf mit 34 Kameraden. 33 sind es in Obercunnersdorf, 25 in Eibau. Die Jugendabteilungen sind in Obercunnersdorf und Kottmarsdorf am stärksten mit 19 beziehungsweise 15 Mitgliedern. Zur Gemeindewehr zählen die Ortswehren in Walddorf, Kottmarsdorf, Obercunnersdorf, Niedercunnersdorf, Ottenhain, Eibau/Neueibau. Zu zwölf Brandeinsätzen und 13 technischen Hilfeleistungen sind die Kameraden vom Kottmar voriges Jahr ausgerückt.

Ein Problem gibt es noch in Neueibau. Die Ortswehr wurde als Kommandostelle der Eibauer Wehr zugeordnet, weil es personelle Probleme gab. Das hat sich inzwischen wieder verbessert, wie Bürgermeister Michael Görke (parteilos) erklärt. „Die Neueibauer Wehr könnte wieder allein durchstarten. Nun gibt es aber keinen Gerätewart.“ Den muss eine funktionierende Wehr aber haben. Kameraden mit besonderer Funktion müssen dafür eine spezielle Ausbildung absolvieren. Ausgebildet werden die Retter an der Landesfeuerwehrschule in Nardt bei Hoyerswerda.

