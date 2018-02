Waldbrandgefahr trotz Polarkälte Der ausbleibende Niederschlag hat die Böden der Region massiv ausgetrocknet. Der Staatsforst hat die Gefahrenstufe 3 ausgerufen.

© Norbert Millauer

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. In den Wäldern der Region herrscht gegenwärtig Waldbrandgefahr – und das trotz der eisigen Kälte. Wie der Sachsenforst und der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilen, gilt zurzeit die Waldbrandgefahrenstufe 3, was eine mittlere Gefahr bedeutet. Wie ist das zu erklären? Die fast dreiwöchige, weitgehend niederschlagsfreie Dauerfrostperiode der letzten Tage und der Sonnenschein ließen die Böden und abgestorbene Pflanzen massiv austrocknen, erklärt der Sachsenforst die Situation. „Die entsprechende Witterung hält bis über das Wochenende an und lässt derzeit noch keine Entspannung der Situation erkennen“, betont Falk Böttcher, Agrarmeteorologe und stellvertretender Leiter der DWD-Niederlassung Leipzig.

Brandgefahr kann zum Beispiel von Katalysatoren abgestellter Fahrzeuge ausgehen. Trockene Bodenvegetation könne sich dann entzünden und einen Waldbrand verursachen. (szo)

Infos zur aktuellen Waldbrandgefährdung gibt es hier

zur Startseite