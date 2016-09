Waldbrandgefahr sinkt Die andauernde Hitze macht dem Forst in der Sächsischen Schweiz Schwierigkeiten. Entwarnung ist jedoch in Sicht.

Bei den aktuellen Temperaturen reicht schon eine weggeworfene Zigarettenkippe, um einen Waldbrand auszulösen. Doch die Gefahr soll zum Wochenende schwinden. © dpa

Hochsommerliche Temperaturen und fehlender Regen haben die Waldbrand-Warnstufe steigen lassen. In der Sächsischen Schweiz galt am Donnerstag noch die Stufe 3, die mittlere von fünf Stufen. Danach soll die Gefahr sinken. Laut Prognosen soll sie am Sonnabend nur noch bei 1 liegen. Die Waldbrandgefahrenstufen werden täglich aktualisiert und basieren auf Daten des Deutschen Wetterdienstes, der in der Region verschiedenen Messpunkte unterhält. Dort werden verschiedene Werte ermittelt, darunter die Windstärke, die Strahlung der Atmosphäre und die Luftfeuchtigkeit. Welche Waldbrandgefahrenstufe gilt, hängt also nicht allein von den Niederschlägen ab. „Mitte September wirkt sich eine längere regenfreie Periode manchmal nicht so stark aus, wie es im Juli der Fall sein könnte“, sagt Birgit Hertzog, Leiterin des Umweltamtes beim Landkreis. Vorsicht ist bei einer mittleren Gefahrenstufe dennoch geboten, denn auf kleineren Flächen kann trotzdem eine hohe Brandgefahr bestehen, etwa auf trockenen Sandsteinriffen. „Ein Lagerfeuer kann auch im September eine trockene Bodenvegetation in Brand setzen, wenn der Wind richtig weht“, sagt sie.

