Waldbrand in den Schrammsteinen Bei Bad Schandau schwelt der Waldboden. Das Löschwasser müssen die Feuerwehrleute in das felsige Gebiet auf dem Rücken tragen.

Etwa 60 Kameraden versuchen am Montagnachmittag, den schwelenden Waldboden im Schrammsteingebiet zu löschen. Etwa 60 Kameraden versuchen am Montagnachmittag, den schwelenden Waldboden im Schrammsteingebiet zu löschen.

Feuerwehrleute müssen in den Schrammsteinen das Löschwasser zum Brandherd auf dem Rücken durch das schwierige Gelände tragen.

Die Löscharbeiten sind kraftaufwendig und sehr anstrengend bei den heißen Temperaturen.

Seit dem Vormittag kämpfen Feuerwehrleute an der Schrammsteinkette bei Bad Schandau gegen einen Schwelbrand im Waldboden. Es sind zwar nur 150 Quadratmeter betroffen, doch die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, weil kein Löschwasser zur Verfügung steht. Zum nächstgelegenen Depot hätte eine vier Kilometer lange Leitung gelegt werden müssen. Die Distanz und der Höhenunterschied seien nicht zu überbrücken, heißt es.

Zwei Mitarbeiter von der Nationalparkwacht hatten am Vormittag in den Schrammsteinen den Brand des Waldbodens entdeckt. Der hatte sich offensichtlich von einer illegalen Feuerstelle an der „Breiten Kluft“ auf rund 200 Quadratmetern ausgebreitet. Bereits von Altendorf aus war der Rauch zu sehen.

Mehrere Feuerwehren aus Bad Schandau und Umgebung rückten daraufhin aus. Mit zwei Raupen wurden Wasser und Material über beschwerliche Wald- und Wanderwege nach oben zur Brandstelle in einen Kiefern- und Riffbereich gebracht.

Mit Wasser aus einem Wassertragesack mit integrierter Spritze auf dem Rücken und Waldbrandhacken bekämpften die Kameraden das Feuer.

Am Nachmittag waren über 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Kräfte aus Reinhardtsdorf waren nachgefordert worden. (mf, SZ)

