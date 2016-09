Waldbrand an der Tongrube Die Feuerwehren mussten zum wiederholten Mal im Wald das Feuer löschen.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Die Feuerwehren von Moritzburg, Weinböhla und Niederau wurden am Montagnachmittag erneut wegen eines Waldbrandes alarmiert. Es brannte in der Nähe der Tongrube am Folgenweg. Spaziergänger hatten das Feuer gemeldet. Allerdings war nur eine Fläche von rund fünf Quadratmetern betroffen, wie Eckhard Häßler, Wehrleiter von Weinböhla, erklärt. Deshalb reichte ein Löschfahrzeug zur Brandbekämpfung aus. Das Feuer war mitten im Busch ausgebrochen.

Ob es die Fortsetzung der Brandserie der vergangenen Wochen ist, will Häßler nicht beurteilen. „Es ist nichts ausgeschlossen, aber schwer einzuordnen.“ Seit Ende August hatte es im Friedewald mehrfach gebrannt, teilweise gleichzeitig und an manchen Stellen mehrfach. Die Polizei ermittelt in drei Fällen wegen Brandstiftung. (SZ/pz)

