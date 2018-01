Waldbesitzer am stärksten betroffen Östlich der Autobahn hat der Sturm nur wenige Dächer beschädigt, dafür aber umso stärker im Forst gewütet.

Am Böhlaer Ortsausgang Richtung Kroppen beräumen Christian Schober (l.) und Mario Böhme vom Bauhof Schönfeld die Straße von Bäumen.

Böhla b.O./Ponickau/Naundorf. Nur wenige Gebäudeschäden, aber zum Teil verheerender Windbruch in den Wäldern östlich der Autobahn – so die Bilanz des Orkans Friederike in Thiendorf und Schönfeld. Die Thiendorfer Feuerwehr war am Donnerstag zwischen 16 Uhr und Mitternacht praktisch ununterbrochen im Einsatz. „Wir wurden allein sieben Mal an die Autobahn gerufen, um abgeknickte Bäume zu beräumen“, sagt der stellvertretende Ortswehrleiter Jörg Noack. Noch schlimmer wütete der Sturm an der Kreisstraße zwischen Ponickau und Naundorf. Hier gibt es ganze Areale, auf denen so gut wie kein Baum mehr steht. Die Straße musste über Stunden gesperrt werden, weil es kein Durchkommen mehr gab. In Thiendorf und etlichen seiner Ortsteile fiel der Strom aus und konnte erst am Abend – nachdem der Orkan abgeflaut war – wieder zugeschaltet werden. Der bislang größte Schaden an einem Gebäude wurde an der Lagerhalle des Thiendorfer Bauhofes im Gewerbegebiet festgestellt. Hier hat der Sturm das Dach beschädigt – etliche Well-Platten heruntergerissen, richtiggehend zerfetzt und durch die Gegend geweht. Die Gemeinde hatte in ihrem Haushaltplan für das Jahr 2018 ohnehin vorgesehen, das Dach neu zu decken – Friederike wird die Sache nun beschleunigen. „Glücklicherweise sind die Schule und die Kindereinrichtungen weitgehend verschont geblieben“, sagt Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker. Auf dem Gelände der Ponickauer Grundschule stürzte zwar eine Blaufichte um, richtete jedoch keine weiteren Schäden an. Ärgerlich, aber keine Katastrophe, so Mockers Fazit.

Hauptleidtragende des Sturmtiefs in der Großenhainer Pflege sind die privaten Waldbesitzer. „Als ich mir die Schäden bei Tageslicht ansehen konnte, kamen mir die Tränen“, sagt Lothar Golling. Dem Liegaer gehören an der Straße nach Ponickau drei Hektar Wald – vor allem Kiefernbestände. Die flach wurzelnden Nadelbäume hatten Friederike nicht viel entgegenzusetzen. Besonders in Richtung Westen, wo der Orkan über den Feldern seine volle Kraft entfalten konnte und nahezu ungebremst auf den Waldsaum traf, hat er in Gollings Wald gewütet. Mehr als 40 Kiefern liegen dort kreuz und quer. Bei vorangegangenen Sturmereignissen seien seine Flächen weitgehend verschont geblieben, sagt Lothar Golling. Er sei zum Jahresende gerade mit dem Durchforsten fertig geworden, und nun das. Nun steht der Liegaer am Straßenrand und transportiert den Holzbruch ab, den die Feuerwehr von der Fahrbahn geräumt hat. Was er mit den Stämmen machen wird, die tiefer im Wald liegen, weiß er noch nicht. Wohl irgendwann eine Forstfirma engagieren, aber das kostet mit Sicherheit eine Stange Geld.

Michael Menzel kann es immer noch nicht fassen. „Wir waren gerade im Lager unseres Kraußnitzer Betriebshofes, als wir einen dumpfen Schlag spürten“, erzählt der Betreiber einer Kabelbaufirma. Als sie nach draußen schauten, lag der Giebel des Gebäudes auf dem Hof. Nicht auszudenken, wenn er nach innen gestürzt wäre. Menzel rechnet mit einer Schadenshöhe von etwa 10 000 Euro. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Immerhin ist Menzels Lagerhalle gegen Orkanschäden versichert. Die privaten Waldeigentümer aber haben für ihre kleinen Forstflächen in der Regel keine Sturmversicherung abgeschlossen. Sie müssen nun sehen, dass sie das Bruchholz möglichst schnell veräußern, um den Verlust wenigstens zum Teil auszugleichen. Allerdings gehen nach Sturmereignissen die Preise wegen des Überangebotes an Holz meist in den Keller. Das und die notwendige Wiederaufforstung trifft die Waldbesitzer finanziell gleich doppelt.

