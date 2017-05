Waldbahn bietet Männertagstour Zwei historische Züge dampfen am Donnerstag nach Kromlau und Bad Muskau.

Die Waldeisenbahn Bad Muskau bietet Himmelfahrtstouren an. © Susann Lichnok

Wer am 25. Mai die klassische Männertagsrunde oder einen Ausflug in Familie plant, kann auch eine Tour mit der Waldeisenbahn machen. „Gleich zwei historische Dampfzüge stehen an dem Tag zu Fahrten in die Landschaftsparks von Kromlau und Bad Muskau bereit“, teilt Sprecherin Susann Lichnok mit. Dank der Frühlingssonne erlebe der Naturinteressierte ausgedehnte Rhododendron- und Azaleenpflanzungen. „Neben halboffenen und offenen Wagen werden unsere universellen Fahrradwagen beigestellt, die dann auch Rollstuhlfahrer und Kinderwagen transportieren können.“ So könnten Gäste den Frühling zu Fuß oder per Rad in Verbindung mit der nostalgischen Kleinbahn genießen.

Ob laut Susann Lichnok gemütliche Eisenbahnatmosphäre in der Terrassengaststätte „Zum Hemmschuh“ oder strahlende Kinderaugen auf dem Waldbahn-Spielplatz „Räuberbahnhof“ – auch in Weißwasser am Bahnhof Teichstraße sei viel los. Der Museumsbahnhof „Anlage Mitte“ wird seine Pforten am Himmelfahrtstag auch geöffnet haben. Dort lädt eine Ausstellung von etwa 20 historischen Lokomotiven, zahlreichen Wagen und Schautafeln mit Bildern aus der über 100-jährigen Geschichte der Waldeisenbahn zum Verweilen ein.

Von Freitag bis Sonntag können Besucher ebenfalls die Parks in Kromlau und Bad Muskau bei einer Fahrt mit der Diesellok genießen. (SZ)

