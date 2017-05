Waldbad öffnet Himmelfahrt In Niesky beginnt die Freibadsaison am 25. Mai. Schon eine Woche später wird anlässlich des Kindertages gefeiert.

Blick auf das Waldbad in Niesky. © André Schulze

Der Sommer hat Niesky erreicht. Den warmen Temperaturen trägt auch die Stadtverwaltung Rechnung. Schon am 25. Mai soll die diesjährige Freibadsaison beginnen. Ab 10 Uhr gibt es im Waldbad in der Plittstraße dann eine Abkühlung.

Eine Woche später ist das Waldbadfest zum Kindertag geplant. Am 1. Juni erwartet die Besucher ein buntes Kinderprogramm. Geplant sind unter anderem ein Spielmobil, Kinderschminken sowie eine Saftbar mit alkoholfreien Getränken. Ab 17 Uhr beginnt das Abendschwimmen.

Das Nieskyer Waldbad lockt regelmäßig Gäste aus nah und fern an. Im vergangenen Jahr ist es bis in den September hinein geöffnet gewesen. Ganze 20103 Gäste haben die Verantwortlichen in der zurückliegenden Saison gezählt. Im Jahr 2015 sind es aufgrund des besseren Wetters sogar mehr als 30000 Gäste gewesen. (SZ)

