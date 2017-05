Waldbad erhält Schwimmfreigabe

Gute Nachricht aus dem Waldbad Polenz: Das Gesundheitsamt hat am Mittwochmittag den Badebetrieb im Schwimmbecken freigegeben. Seit Donnerstag kann also wieder geschwommen und geplanscht werden, teilt Betreiber Bernd Mutscher mit. Das war eigentlich seit Sonnabend, dem 20. Mai, geplant, als die Saisoneröffnung gefeiert wurde. Eine Havarie in der Duschanlage verhinderte das aber. Am Dienstag hat eine Kanalreinigungsfirma die betroffenen Abflüsse gespült, sodass das Baden wieder möglich ist.

Wer dieses Wochenende im Waldbad anbaden möchte, kann das ab diesem Freitag tun. Zwischen 11 und 18 Uhr ist das Bad geöffnet. Ab Juni verlängern sich die Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr täglich. Allerdings kann es aufgrund der Witterung Änderungen geben. Diese werden auf der Facebook-Seite des Waldbads aktuell bekannt gegeben. (SZ/nr)

