Waldbad diese Woche geschlossen In Polenz wird das Wasser gewechselt. Wie lange das dauert, ist ungewiss und vom Wetter abhängig.

Abkühlung im Waldbad Polenz? Diese Woche klappt das nicht. Das Bad ist dicht. © Archiv: Steffen Unger

In dieser Woche bleibt das Waldbad Polenz für Besucher geschlossen, informiert Betreiber Bernd Mutscher. Das Wasser im Schwimmbecken wird gewechselt. Da diese Arbeiten stark vom Wetter abhängig sind, kann er auch noch keinen konkreten Termin zur Wiedereröffnung nennen. In der Nacht zu Montag wurde das Wasser abgelassen, am Montag selbst hat Mutscher das Becken gereinigt. Nun soll der Flämmigtbach nach und nach das Becken wieder füllen. „Das funktioniert aber nur reibungslos, solange es nicht regnet“, erklärt Mutscher. Denn dann sei der Bach zu verschmutzt und der Zulauf müsse abgestellt werden. Bei schönem Wetter wiederum sei das Wasser im Bach zwar sauber, der Pegel allerdings niedrig.

Am Mittwoch und vor allem am Donnerstag ist Regen in Neustadt angesagt, weswegen der Betreiber ständig ein Auge auf das Bachwasser hat. Bernd Mutscher will die Reinigung unbedingt in dieser Woche noch zu Ende bringen, da nächste Woche die Sommerferien beginnen. Auf der Facebook-Seite des Waldbads informiert Mutscher, wann das Bad wieder öffnet. (SZ/nr)

