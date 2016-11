Waldaer weihen neue Fahrrad-Piste ein Nach dreimonatiger Bauzeit sorgt ein 1,3 Kilometer langer Radweg zwischen Kleinthiemig und der B 98 nun für einen sicheren Schulweg.

Er ließ es sich natürlich nicht nehmen: Auch bei einem Grad unter null radelte Oberbürgermeister Sven Mißbach (l.) gestern Nachmittag auf dem schicken neuen Radweg Richtung Kleinthiemig. © Anne Hübschmann

Wer könnte eine neue Piste besser anradeln als jemand, der in der Schule den Neigungskurs „Fahrrad“ besucht? Ein gutes Dutzend Jungs aus der Großenhainer Schachtschule trat gestern kräftig in die Pedale, um das Asphaltband in Richtung Kleinthiemig geschwindigkeitsmäßig auszutesten. Einige von ihnen kannten die Strecke ganz genau, weil sie aus den Dörfern im Großenhainer Nordwesten stammen und jeden Tag mit dem Fahrrad hier entlang zum Unterricht fahren.

Nur, dass sie bisher auf der Kreisstraße unterwegs waren, und dort ist es im morgendlichen Berufsverkehr ganz schön eng und gefährlich. Als im Jahr 2010 zwei Schülerinnen einen Unfall hatten, begannen die Eltern darauf zu drängen, dass hier ein Radweg gebaut wird. Vor allem die Kleinthiemiger machten Druck, aber die Sache ließ sich zunächst schleppend an. Der Landkreis hatte damit zu tun, die Schäden des 2013er-Hochwassers an seinen Straßen zu beheben und zeigte anfangs keine Neigung, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Also klapperten Walda-Kleinthiemigs Ortschaftsräte die Behörden ab und initiierten am Ende sogar eine Petition im Bundestag.

Bürger, wie der Kleinthiemiger Dietmar Klück, nervten Politiker und Ämter und machten mit Protestschildern Druck. Auch die Großenhainer Vertreter im Kreistag ließen nicht locker und brachten den Radwegebau immer wieder auf die Tagesordnung. Die Stadt half beim Grundstückserwerb und machte sich auf die Suche nach Ausgleichsflächen, die für den Verbrauch an Ackerland renaturiert werden mussten. Anfang September rückten schließlich die Bagger der Strabag an. „Ich habe den Tiefbauern immer mal einen Kaffee und ein paar Pfannkuchen rausgebracht“, sagt Dietmar Klück. „Vielleicht ist es dadurch ein bisschen schneller gegangen.“

Der neue Radweg ist knapp 1,3 Kilometer lang und zweieinhalb Meter breit. Er verläuft nicht unmittelbar an der Straße, sondern etwas ins Feld eingerückt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 313 000 Euro. Auf Baumpflanzungen hat der Landkreis verzichtet, um den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten.

Damit die Piste bis zur B 98 gebaut werden konnte, musste mit insgesamt 33 Grundeigentümern verhandelt werden. Das sei nicht einfach gewesen, sagte Landrat Arndt Steinbach, der den Radweg gestern Nachmittag eröffnete. Die Landwirte, die die Flächen bewirtschaften, erhalten eine flächenabhängige Agrarförderung von der EU. Wenn sie Land abgeben, seien finanzielle Einbußen die Folge, sodass sich die Sache in einigen Fällen recht zäh gestaltet habe.

Auf jeden Fall müssen die Kinder aus Walda und Kleinthiemig, die morgens zur Schachtschule oder ins Gymnasium radeln, nun nicht mehr auf den Randstreifen ausweichen, wenn ihnen Lkw oder Traktoren entgegenkommen. „Wir haben über unsere Elternvertreter geholfen, Druck aufzubauen und sind jetzt natürlich sehr erleichtert“, sagt Schulleiter Axel Hackenberg. Er habe sich besonders um die jüngeren Schüler Sorgen gemacht – so ein Sechstklässler kann im dichten Morgenverkehr schon mal die Nerven verlieren. Durch die neue Radlerpiste ist der Schulweg nach Großenhain nun ganzes Stück sicherer geworden.

zur Startseite