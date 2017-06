Walda soll trockener werden Um das Regenwasser aus dem Ort zu bekommen, muss dringend der Teichableiter saniert werden.

Die Stadt Großenhain arbeitet derzeit an einem flächendeckenden Konzept zur Regenwasserableitung. Es soll mittel- und langfristige Maßnahmen enthalten, damit das Wasser aus den einzelnen Ortschaften auch bei Starkregen ohne Staus in die Vorfluter abfließen kann.

Eins der ersten Projekte ist die Sanierung des Teichableiters im Ortsteil Walda. Hier sammelt sich das Regenwasser zunächst im Dorfteich und strömt dann über ein etwa 400 Meter Ablaufrohr in die Röder. „Es gab zwar bisher keine Überschwemmungen“, sagt Ortsvorsteher Jens Noack, „aber das System arbeitet an der Kapazitätsgrenze.“

Teich läuft bei Starkregen über

Bei extrem lange anhaltendem Regen könnte es durchaus passieren, dass der Teich überläuft oder dass die umliegenden Grundstücke in Mitleidenschaft gezogen werden. Der bereits existierende Ablauf hat ein großes Manko. Er wurde früher auch als Abwasserkanal genutzt und ist entsprechend verschlissen. Wenn der Grundwasserpegel hoch ist, dringt das Wasser durch die Löcher und Spalten in die Rohre, so dass sie bereits gefüllt sind, ohne dass ein Tropfen Regen gefallen ist.

Außerdem wurden im Laufe der Jahrzehnte Rohre aus unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlichen Durchmessern verbaut - er schwankt zwischen 400 und 600 Millimeter. Das führt schon im System selbst zum Überstau. Dieser wurde sage und schreibe zehn Stellen festgestellt.

„Wir betrachten die Entwässerung der Grundstücke, der kommunalen Straßen und der Teiche als Einheit, aber natürlich müssen wir mit der so einer Maßnahme dort beginnen wo alles zusammenfließt“, erklärt Bauamts-Mitarbeiter Kay Czyszke im Ortschaftsrat. Deshalb sollen in den nächsten Doppelhaushalt der Stadt Gelder für die Sanierung des Waldaer Teichableiters eingestellt werden. Geplant ist, die Rohre teilweise auszutauschen und teilweise zu sanieren.

Da sie zum Teil durch überbaute Grundstücke verlaufen, kann der Kanal nicht über die gesamte Länge aufgebaggert werden. An einigen Stellen müssen aushärtbare Schläuche in die Rohre eingezogen werden. Je nach Finanzlage soll die Sanierung in den Jahren 2018 oder 2019 erfolgen. Das Ableitsystem bis zu Teich ist dann in einem nächsten Schritt geplant.

