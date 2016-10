Waibls Pokalgroll Auf die DSC-Volleyballerinnen warten 2 100 Reisekilometer – zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Alexander Waibl kann sich zumindest auf einen Co-Trainer freuen. © Rietschel

Alexander Waibl ist im Grunde genommen ein sehr höflicher Mensch. Doch beim Thema Pokal weiß sich der 48-Jährige nicht anders zu helfen, als sich in Sarkasmus zu flüchten. Der Höflichkeit halber. „Uns stehen jetzt zwei wuuunderbare Auswärtsreisen bevor“, sagt er.

Die erste führt den deutschen Volleyballmeister am Mittwoch nach Vechta, die zweite am Sonntag nach Münster. Da kommen mit Hin- und Rückfahrten insgesamt stolze 2 102 Reisekilometer auf den DSC zu – auf den kürzesten Strecken. Das frisst Zeit. Zeit, die Waibl gern anders investieren würde. Am sinnvollsten in anspruchsvolles, teambildendes Training. Das benötigt der Doublegewinner der letzten Saison dringender denn je – angesichts von neun Neuzugängen und einer durch internationale Einsätze sehr knapp bemessenen Vorbereitungszeit für den kompletten Kader.

Der ist, und das ist bereits Waibls zweite Baustelle, schon nicht mehr vollzählig. Valérie Courtois und Außenangreiferin Jocelynn Birks fielen bereits vor dem erfolgreichen Ligaauftakt gegen Suhl aus. Eva Hodanova verdrehte sich in dieser Partie das Knie und machte damit das Trio der Knieverletzten beim Dresdner SC komplett. Eine erste Prognose bei Hodanova über die Schwere der Verletzung wird für den Dienstag erwartet.

Waibl kann in den kommenden Tagen also weder richtig trainieren, noch über personelle Rotation nachdenken. Und das zwischen dem Achtelfinale im DVV-Pokal am Mittwoch (20 Uhr) beim Zweitliga-Spitzenreiter VfL Oythe und vor dem 2. Bundesliga-Spieltag in Münster. „Wir haben einiges aufzuholen“, räumt der Erfolgstrainer ein. Vor allem das Duell im Pokal hätte der Schwabe aus genannten Gründen nur zu gern daheim absolviert. „Zumal der Verband die Zweitligisten im Pokal nicht dazu verpflichtet, dem Gast am Vormittag ein Training anzubieten“, zeigt Waibl die Unterschiede zur Liga auf. Also hat der Klub in Eigeninitiative nach einer Trainingslösung gesucht – und im Kolleg St. Thomas der Dominikaner einen begeisterten Partner gefunden. In der Spielstätte, der knapp 800 Zuschauer fassenden Sporthalle des Gymnasiums Antonianum Vechta, war kein Training möglich.

Zumindest eine Baustelle kann Waibl jedoch wieder schließen – die des Co-Trainers. Nach dem Abgang von Michal Masek, der beim polnischen Erstligisten Lodz als Chef anheuerte, stellte der Verein am Montag dessen Nachfolger vor.

Holländer wird neuer Co-Trainer

Der frühere niederländische Nationalspieler Jairo Hooi ist ab sofort und zunächst für eine Saison Assistent von Waibl. Der 38-Jährige war bereits in Deutschland tätig, allerdings als Spieler. Beim Moerser SC und CV Mitteldeutschland in Spergau spielte der Mittelblocker zwischen 2010 und 2014 und passt damit perfekt in Waibls Anspruchsprofil. „Ich wünsche mir jemanden, der aus dem Männerbereich kommt“, sagte er vor fünf Tagen. „Jairo hat viele internationale Erfahrungen sammeln können, die er bei uns bestens einbringen kann“, verteilt Waibl – wiederum sehr höflich – einige Lorbeeren.

zur Startseite