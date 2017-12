Waibl trifft auf seine Ex-Zuspielerin Champions-League-Stammgast Dresdner SC spielt diesmal international zweitklassig. Favoriten sind dennoch andere.

Hat er den Erfolgsplan zur Hand? DSC-Trainer Alex Waibl. © Jürgen Lösel

Das kann man einen langen Atem nennen. Die elfte Saison in Folge starten die Volleyballerinnen des Dresdner SC in einem internationalen Wettbewerb – das 14. Mal insgesamt. Nach sechs ununterbrochenen Spielzeiten in der Champions League tritt das Team von Trainer Alexander Waibl als Meisterschaftsdritter der Bundesliga im zweithöchsten europäischen Pokal-Wettbewerb an – dem CEV-Cup. Übrigens in Gesellschaft des deutschen Meisters Schwerin, der sich gegen einen Start in der kostenintensiveren Königsklasse entschieden hat, und des deutschen Pokalsiegers Stuttgart.

Schon allein das spricht für die sportliche Qualität des CEV-Cups. Favoriten auf den Pokal dürften jedoch andere sein: Etwa der türkische Spitzenklub Eczacibasi Istanbul – 2015 Champions-League-Sieger und Klubweltmeister. Oder der letztjährige CEV-Cup-Finalist Busto Arsizio mit der ehemaligen DSC-Angreiferin Michelle Bartsch-Hackley – oder die langen Russinnen von Uralotschka Jekaterinburg.

Auch der Dresdner SC erwischte in der ersten Runde kein einfaches Los. Das Team um Spielführerin Katharina Schwabe empfängt am Mittwoch (19 Uhr, Margon-Arena) den französischen Pokalsieger Venelles – ein Neuling im Europacup. Das Rückspiel in Venelles, des im K.-o.-Modus ausgetragenen Pokals, steigt am 9. Januar (20 Uhr). Der mit Spielerinnen aus neun Nationen gespickte Kader startete schwach in die Saison, arbeitete sich aber mittlerweile auf Rang vier nach oben. Die Regie führt die Tschechin Lucie Smutna. Die 26-jährige Nationalspielerin stand in der letzten Saison noch beim DSC unter Vertrag. „Durch meine Zeit als tschechischer Nationaltrainer kenne ich Lucie schon fast zwei Jahre. Da freue ich mich auch ein bisschen auf das Wiedersehen“, sagt Alexander Waibl. „Natürlich“, erklärt er lächelnd, „kenne ich ihre Schwächen. Die Frage ist, ob wir das dann am Mittwoch auch nutzen können“.

