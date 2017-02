Wahrzeichen mit 92 Zähnen Freital hat jetzt eine eigene Briefmarke. Das Denkmal auf dem Windberg ist jetzt in ganz Deutschland unterwegs.

Freitals OB Uwe Rumberg (r.) und Post-Modern-Marketingleiter Alexander Hesse präsentierten jetzt die neue Freital-Briefmarke vor dem Original, dem Königs-Albert-Denkmal auf dem Windberg. © Karl-Ludwig Oberthür

Wohin mit der Familie am Wochenende fahren? Diese Frage stellt sich auch Alexander Hesse von Post Modern immer wieder. „Es gibt so viele Orte, die einen Ausflug wert sind, von denen meist aber nur die Einheimischen wissen“, sagt der Marketingleiter des privaten Postdienstleisters. Der Windberg mit dem König-Albert-Denkmal zum Beispiel. Der 17 Meter Obelisk ist Freitals Wahrzeichen. Von der Aussichtsplattform unterhalb des Denkmals eröffnet sich ein beeindruckender Ausblick auf die Stadt und das Weißeritztal. Von Freitals schönen Seiten wird nun auch der Rest Sachsens erfahren – und nicht nur der. Ab sofort ist der Sandstein-Obelisk in ganz Deutschland unterwegs – als Briefmarke. Post Modern hat das Denkmal als Motiv für die Neuauflage seiner Dauerserie „Faszination Sachsen“ ausgewählt und grafisch adaptiert. In den nächsten zwei Jahren ziert das Denkmal die 85-Cent-Marke. Diese ist nötig für Kompaktbriefe bis 50 Gramm, was zwischen vier und neun herkömmliche A 4-Seiten sind.

Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) freut sich über die besondere Werbung: „Es ist schön, dass Post Modern für seine Serie an uns gedacht hat“, sagte er am Mittwoch bei der öffentlichen Präsentation der Marke. „Vielleicht animiert es den ein oder anderen, der Stadt und dem Windberg samt Denkmal mal einen Besuch abzustatten.“ Entstanden ist das Denkmal mit dem Reiterstandbild 1904 als Dank der Bewohner des Plauenschen Grunds für die Hilfe während des Hochwassers 1897.

Die Briefmarken-Serie „Faszination Sachsen“ gibt es seit sechs Jahren. Im Mittelpunkt stehen Sehenswürdigkeiten oder Denkmale aus der Region. Mit seiner aktuellen Neuauflage will der Postdienstleister fünf prägnante, aber auch eher weniger bekannte Orte aus seinem Einzugsgebiet auf postalischem Weg ins Rampenlicht rücken: So reiht sich das Freitaler König-Albert-Denkmal ein neben den Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau, die Krabatmühle in Schwarzkollm, den Mosaikbrunnen im Großen Garten in Dresden und die Klosterkirche Riesa. Die Gesamtauflage der Serie liegt bei knapp drei Millionen Stück.

Die Briefmarke ist ab sofort in allen teilnehmenden Servicepunkten sowie im Post-Modern-Onlineshop und in den Rathausinformationen Potschappel und Deuben erhältlich.

