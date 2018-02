Wahrzeichen erneuert Das Kreuz am Götterfelsen im Meißner Triebischtal soll restauriert werden.

Blick vom Götterfelsen in Meißen in Richtung Triebischtal. © Claudia Hübschmann

Meißen. Der Erlös aus dem Neujahrsempfang der Stadt geht in diesem Jahr an ein Projekt der Afraner. Laut Informationen der Stadt kommen die Einnahmen der Restaurierung des Kreuzes am Götterfelsen zugute. Dazu gehen sie zunächst an das Landesgymnasium Sankt Afra, das sich für die Erneuerung des Wahrzeichens einsetzt. Die Höhe der Spende wird am Mittwoch bekannt gegeben, wenn Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) und der neue Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Schubert an die Schüler und Schulleiterin Ulrike Ostermaier einen Scheck übergeben. Die Übergabe findet um 13 Uhr am Haupteingang des Gymnasiums statt. (SZ/mhe)

