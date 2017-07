Wahrscheinlich kein Feuerteufel Die Brandermittlerin war zweimal auf dem Gelände der Lackfabrik in Coswig. Der Bericht wird noch erwartet.

Zwei Lagerhallen sind in Coswig völlig ausgebrannt. © Jens Ruppert

Die Brandermittler haben ihre Arbeit in Coswig an der Industriestraße abgeschlossen. Das sagte am Montag Marko Laske, Sprecher der Polizeidirektion Dresden. In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag hatten im dortigen Gewerbegebiet zwei Lagerhallen auf dem Betriebsgelände der Herlac GmbH, eines mittelständischen Lackherstellers, in Flammen gestanden und waren restlos ausgebrannt. Explosionen von Lackfässern hatten Bürger bis nach Radebeul aufgeschreckt.

Die Ermittler seien zweimal ausführlich auf Spurensuche gewesen und hatten Kreise von außen nach innen auf den Brandort gezogen. Polizeisprecher Laske: „Nach den ersten vorsichtigen Einschätzungen der Leiterin der Brandermittlung vor Ort ist eher nicht von einem Feuerteufel auszugehen.“ Für diese Erkenntnis würden die Vergleiche mit anderen Bränden in Neusörnewitz sprechen, die sich hier in den letzten Monaten ereigneten. Einige dieser Feuer waren gelegt worden. Allerdings, so Laske weiter, stehe der komplette Bericht zu den Ermittlungen noch nicht zur Verfügung. Es werde diese Woche damit gerechnet.

