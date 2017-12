Wahrscheinlich hat das Auto das Feuer entfacht Die Brandermittler hatten am Mittwoch viel zu tun – nach den drei Feuern in Brockwitz, Meißen und Niederau.

Das Feuer, das am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages in einer Garage in Brockwitz ausgebrochen war, könnte von einem darin abgestellten Fahrzeug ausgegangen sein. © Jens Ruppert

Coswig/Meißen/Niederau. Unmittelbar nach den Feiertagen hatten die Brandermittler von der Kriminalaußenstelle in Meißen am Mittwoch reichlich zu tun. Drei Brände mussten auf ihre Auslöser untersucht werden. Bei dem Garagenbrand in Brockwitz, der durch das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr nicht auf das angrenzende Haus übergriff, handelt es sich vermutlich um einen technischen Defekt.

Wie Gerald Schidlo, Leiter der Kriminalaußenstelle, auf Nachfrage sagte, könnte das Feuer von dem in der Garage abgestellten Fahrzeug ausgegangen sein. Allerdings soll an diesem Donnerstag noch ein Kraftfahrzeugsachverständiger hinzugezogen und der Ort ein weiteres Mal besichtigt werden. Die Hausbewohner waren am Mittwoch beim Reinigen und Aufräumen nach dem Feuerwehreinsatz in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag.

Das Großfeuer in der Agrargenossenschaft in Niederau, bei dem eine rund 250 Quadratmeter große, offene Strohlagerhalle in Flammen stand, ist auch noch nicht aufgeklärt. Hierzu werde weiter ermittelt, so der Leiter der Kriminalaußenstelle. Bei dem Einsatz in der zweiten Weihnachtsfeiertagsnacht konnten die Kameraden der Feuerwehren verhindern, dass die Flammen auf den benachbarten Kuhstall übergriffen.

Der dritte Brand hatte sich bereits in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Meißner Obergasse ereignet. Hier sind sich die Brandursachenermittler ziemlich einig, dass es fahrlässige Brandstiftung war. Wahrscheinlich war eine unbeaufsichtigte Kerze die Ursache.

