Wahrsager-Automat mit Trump-Puppe

New York. Unbekannte haben im New Yorker Stadtteil Brooklyn einen sprechenden Wahrsager-Automat aufgestellt, in der eine Donald Trump nachempfundene Puppe die Zukunft voraussagt. „Sehen Sie in meine Kristallkugel und sehen Sie die Zukunft Amerikas“, sagt die dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten nachempfundene Figur mit leuchtend roten Augen. Die im Anzug mit roter Krawatte gekleidete Puppe ist Videos von Augenzeugen zufolge in einem Holzkasten montiert, der mit den Worten „Der allsehende Trump“ beschriftet ist. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wahrsager-automat-mit-trump-puppe-3514563.html