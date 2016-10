Wahnsdorfer über die Wasserbehälter-Zukunft Im Ortschaftsrat wird eine Lückenbebauung für das Areal an der Wetterwarte vorgeschlagen.

Über eines sind die Mitglieder des Wahnsdorfer Ortschaftsrats einig. Das Gelände rund um den Wasserhochbehälter hinter der Wetterwarte ist kein Aushängeschild. Das Klinkerhaus dort wächst zu, ist eine Hochburg für Marder, Dachse, Waschbären. Berichtet wird, dass bei einem Anwohner die Dämmung des Hauses zerfressen sei. Die Ruine müsse weg, der Abriss angeschoben werden, so die Forderung.

Ortsvorsteher Siegfried Schneider erklärt, dass der baufällige Wasserbehälter der Stadt gehört, die ihn zurückbauen will. Schon damit keine Unfälle passieren, beispielsweise durch spielende Kinder. Von Lückenbebauung und Auto-Wendeplatz an dieser Stelle ist die Rede. Der Ortschaftsrat will sich eine Meinung bilden. Eine Anwohnerin ist nicht für den Wendehammer, weil der mehr Verkehr hinziehen würde, heißt es. Auch Ortschaftsratsmitglied Uwe Forke – für den der Abriss der Ruine in Ordnung geht – sieht einen asphaltierten Wendehammer skeptisch. Der werde ja sowieso in der Hauptsache von Anliegern genutzt, und die könnten in ihren Grundstücken umlenken. Dann müsse der Bereich auch nicht versiegelt werden. Schließlich gebe es dringendere Aufgaben, wo eine Bodenversiegelung durchs Bauen nötig ist. Dafür müssten künftig sogar Flächen entsiegelt werden.

Schließlich sprach sich der Ortschaftsrat dafür aus, dass nach Abriss des Wasserhochbehälters ein Baufeld entsteht. (SZ/IL)

