Wahltermin steht fest Der Gemeinderat verständigte sich jetzt darauf, wann die Wahl des Bürgermeisters stattfindet.

Am 5. November soll es so weit sein. Dann werden die Bewohner von Priestewitz zur Wahlurne gebeten. Notwendig ist dieser Schritt, weil nach sieben Jahren am 31. Januar 2018 die Amtszeit der bisherigen Verwaltungschefin Susann Frentzen (parteilos) endet. Da die Wahl entsprechend sächsischer Gemeindeordnung frühstens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen ist, könne die Wahl nicht mit der Bundestagswahl Ende September stattfinden. Ein unter Umständen notwendig werdender zweiter Wahlgang wurde mit dem Votum des Rates für den 26. November festgelegt.

