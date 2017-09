Wahltag für Jugendliche Wer wegen seines Alters noch nicht abstimmen darf, kann in Ebersbach dennoch sein Kreuz machen.

Karina Triquet und Jürgen Heider vom Internationalen Bund bereiten die Wahl für Jugendliche vor. Junge Leute unter 18 können schon zehn Tage vor der Bundestagswahl im Oberlandtreff ihre Stimme abgeben. © thomas eichler

Am 14. September ist Bundestagswahl – zumindest alle unter 18 Jahre können bereits zehn Tage vor der eigentlichen Wahl der „Großen“ ihre Stimme abgeben: und zwar von 8 bis 16 Uhr im Wahllokal im Treff 47 am Hofeweg 47 im Ebersbacher Wohngebiet Oberland. Möglich macht das die bundesweite Wahlinitiative U 18 für alle, die wegen ihres Alters noch nicht wählen dürfen.

In Ebersbach organisieren die Jugendberater des Internationalen Bundes (IB), Karina Triquet und Jürgen Heider, diese U-18-Wahl. „Uns geht es darum, junge Menschen für Demokratie und die Wahl als eines ihrer wichtigen Instrumente zu begeistern“, sagt Karina Triquet. Deshalb können jetzt unter-18-Jährige den gleichen Wahlzettel ausfüllen, wie es ihn am 24. September für alle gibt. Die U-18-Wähler führen mit ihrer Stimmabgabe ein Wahlergebnis herbei. Das fließt natürlich nicht in das Ergebnis der Wahl am 24. September ein. „Aber wir können Rückschlüsse ziehen, was Kindern und Jugendlichen wichtig ist, welche Sichtweisen sie haben und welche Wahlprogramme sie unterstützen“, sagt Jürgen Heider. Daraus könne man vielfältige Aktivitäten zur politischen Bildung entwickeln. Die U-18-Wahl ist übrigens eine freiwillige und geheime Wahl. Niemand erfährt, welcher Jugendliche wo sein Kreuzchen gemacht hat. Auch nicht, wenn Jürgen Heider am Wahltag mit der mobilen Wahlurne in der Schkola Ebersbach und der Pestalozzi-Oberschule Neusalza-Spremberg unterwegs ist.

Im Vorfeld zur U-18-Wahl sind Karina Triquet und Jürgen Heider in Schulen des Oberlandes unterwegs. In den Klassen 9 und 10 der Andert-Oberschule Ebersbach zum Beispiel finden in Vorbereitung der U-18-Wahl Projekte statt. Die Schüler werden dabei unter anderem über Wahlabläufe, die Zusammensetzung des Bundestages, die Parteien und ihre Wahlprogramme informiert. Jürgen Heider hat bei vielen Gesprächen mit Jugendlichen festgestellt, dass sie gar nicht so politikverdrossen sind, wie sie es oft vorgeben. „Fragt man sie gezielt, wissen sie schon, welche Parteien derzeit im Bundestag sitzen und welche sich wofür oder wogegen einsetzt“, hat er schon oft erfahren.

Karina Triquet erinnert sich an die Wahl vor vier Jahren. Da gab es die U-18- Wahl auch im Oberland. Eine Siebenjährige kam damals mit ihrer Oma vorbei und wollte wählen. Die Kleine hatte sich mit der Großmutter ausführlich über das Thema Wahlen unterhalten und die Oma nutzte diese Chance, der Enkelin aus erster Hand zu erklären und zu zeigen, wie Wahlen funktionieren. In Vorbereitung des Wahltages wird den jungen Wählern eine ganze Menge angeboten, damit sie sich informieren können. Wahlprüfsteine gibt es zum Beipiel im Internet. Dort wird alles in jugendverständlicher Sprache erklärt. Am Wahltag selbst können Jugendliche nach Wahlschluss an der öffentlichen Auszählung der Stimmen teilnehmen. Das ist nicht anders als bei der Bundestagswahl. Die Ergebnisse gehen an die Wahlzentrale der U 18-Initiative in Berlin. Am 15. September wird dann gegen 22 Uhr das Endergebnis der U-18-Wahl in Deutschland veröffentlicht. Wie bei echten Wahlen gibt es eine Wahlsendung, die am Freitag nächster Woche live im Web-TV ausgestrahlt wird.

Übrigens sucht der Internationale Bund noch einige Wahlhelfer, die vor Ort die Wahl am 14. September unterstützen möchten. Sie sollten sich bei der IB-Jugendberatung melden. Großen Dank sprechen die Jugendberater der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf aus, die für den 14. September die echten Wahlkabinen und Wahlurnen zur Verfügung stellt und hin- und hertransportiert.

Kontakt für Wahlhelfer: 03586-364958; Infos über die U-18-Wahl hier.

