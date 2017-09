Wahlstand in Weixdorf angegriffen

© Symbolfoto: dpa

Wahlwerbung in Dresden-Weixdorf. Ein 72-Jähriger betreut den Infostand der Alternative für Deutschland (AfD) am Einkaufszentrum am Hohenbusch-Center. Kurz nach 11 Uhr am Samstag rast ein unbekannter Mann mit seinem Auto auf den Wahlinformationsstand der rechtspopulistischen Partei zu, berichtete die Polizei am Sonntag. Erst kurz davor wich der Fahrer dem Stand aus und stellte sein Auto ab. Als er von dem 72-jährigen Mitbetreiber des Stands auf sein verhalten angesprochen wurde, bedrohte der Mann den Wahlkämpfer mit groben Worten und ging laut Polizeibericht zunächst davon.

Wenig später kehrte der Mann jedoch zurück. Er warf das Informationsmaterial herum und provozierte mit Worten. Dann würgte er den 72-Jährigen, trat mehrfach auf ihn ein bis er stürzte. Auch als der alte Mann am Boden lag, trat der Tatverdächtige weiter auf ihn ein, hieß es bei der Polizei. Als Passanten dazukamen, ließ der Angreifer schließlich von dem Senior ab und entfernte sich. Der 72-Jährige erlitt Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei der sofortigen Fahndung wurde nach Polizeiangaben ein 39-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger gefasst. Gegen ihn werde wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. (szo)

zur Startseite