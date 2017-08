Wahlplakate-Verbot für Windbergfest Seit Sonnabend dürfen die Parteien für die Bundestagswahl werben. Für das Plakatieren gibt es jedoch strenge Regeln.

Wahlplakate für die Bundestagswahl am 24. September.2017 von CDU mit Spitzenkandidatin und Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD mit Spitzenkandidat Martin Schulz hängen bereits in Berlin. Welche Partei wird die Erste sein, die Laternen und Masten in Freital und Umgebung mit Wahlplakaten bestückt wird? © Christina Peters / dpa

Welche Partei ist die Erste? Seit Sonnabend, 12. August, dürfen die Laternen und sonstige Masten in Freital und Umgebung mit Wahlplakaten bestückt werden. Dann sind es noch sechs Wochen bis zur Wahl. Hängen bleiben darf die Werbung bis eine Woche nach dem Wahltag – also bis zum 30. September. Wie Freitals Rathaussprecher Mattias Weigel mitteilt, gelten für das Plakatieren jedoch Regeln. Wer sich nicht daran hält, muss mit Strafen rechnen.

„Die maximale Größe der Plakate ist A1. Eine Beschränkung der Plakatanzahl gibt es in der Stadt Freital nicht“, so Weigel. Erfahrungsgemäß würden die größeren Parteien bis zu 400 Plakate aufhängen. Die kleineren Parteien bis zu 200 Plakate. Wie die meisten Städte und Gemeinden, hat auch die Stadt Freital die Regeln für das Plakatieren in einer sogenannten Sondernutzungssatzung festgelegt. Diese kann je nach Kommune variieren, ähnelt sich aber in den meisten Punkten.

Die Parteien müssen die geplante Plakatierung der Stadt Freital vorher rechtzeitig anzeigen und bekommen eine Genehmigung samt Auflagenzettel, dem Regelwerk. So dürfen die Plakate den Straßenverkehr nicht behindern. Die Banner dürfen nicht an Bäumen, an Schutzgeländern, an Buswartehäuschen, an Litfaßsäulen, Brückengeländern, Verkehrsschildern, Straßenschildern oder Ampeln hängen. Außerdem darf pro Mast nur ein Plakat einer Partei angebracht sein. Doppelwerbung ist verboten. Eine Regelung gibt es auch für das Windbergfest. Im Bereich des Festgeländes dürfen vom 4. bis zum 11. September keine Plakate aufgehängt werden.

Wer sich nicht an die Regeln hält, der wird von der Stadt zur Beseitigung der jeweiligen Plakate aufgefordert. Passiert nichts, kann das Rathaus die Plakate selbst abnehmen und die Kosten dafür der Partei in Rechnung stellen. In den vergangenen zehn Jahren sei dies jedoch nur einmal passiert, so Rathaussprecher Weigel.

