Wahlplakate in Brand gesteckt Kurz vor der Bundestagswahl sind in Leutersdorf mehrere Plakate beschädigt worden. Ein Täter konnte gefasst werden.

Die Polizei Zittau-Oberland konnte einen von zwei Tätern verhaften, die in Leutersdorf mehrere Wahlplakate in Brand gesteckt hatten. © dpa/dpaweb

Leutersdorf. In der Nacht zum Sonntag haben vermutlich zwei Täter mehrere Plakate von zur Wahl stehenden Parteien in Leutersdorf in der Seifhennersdorfer Straße angezündet oder anderweitig beschädigt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, konnte einer der Täter durch Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland trotz starkem Widerstands festgenommen werden. Der 32-jährige Deutsche hatte einen Alkoholwert von 1,5 Promille und wird sich neben Sachbeschädigung auch mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen müssen. (szo)

