Wahlmarathon in der Grenzregion Die Nachbarn wählen ihre Kommunalpolitiker neu. Im Kreis Liberec will derzeit aber nur ein Viertel der Wähler abstimmen.

Martin Puta gehört wieder zu den Kandidaten im Kreis Liberec. © Jan Skvára

Ein Wahlmarathon steht jetzt in Tschechien bevor. Die Bürger werden am Freitag und Sonnabend zu Regionalwahlen und in 27 Gebieten zudem noch zu Senatswahlen an die Wahlurne gerufen. Dabei wird vor allem ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Sozialdemokraten und der Bürgerbewegung ANO (Ja) von Finanzminister Andrej Babiš erwartet. Kompliziert könnte die Wahl in den Kreisen Liberec und Ústí nad Labem werden. Nach einer Umfrage war zunächst nur ein Viertel der Wähler im Kreis Liberec überzeugt davon, tatsächlich zur Wahl zu gehen und sich schon für einen Kandidaten entschieden zu haben. Das hat eine Umfrage der Agentur STEM/MARK ergeben. Obwohl bis jetzt in der Liberecer Region keine Flüchtlinge aufgenommen wurden, spielt die Sicherheitsfrage bei vielen Wählern eine bedeutende Rolle. Weitere Themen in der Grenzregion sind das Gesundheitswesen und hierbei vor allem fehlende Ärzte in etwas abgelegenen Dörfern sowie die schlechten Straßen oder Korruption bei der Vergabe von EU-Fördermitteln.

Hauptmann (Landrat) Martin Puta soll nach Vorhersagen mit über 31 Prozent die besten Chancen haben. Er kandidiert im Kreis Liberec für die Gruppierung Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Zudem kandidieren der ehemalige Kreischef der Sozialdemokraten (CSSD) Robert Dušek und der Vizebürgermeister von Gablonz, Pavel Svoboda. Insgesamt stellen sich im Kreis Liberec 20 Parteien, Bewegungen oder Gruppierungen zur Wahl. In die Regionalverwaltung wird gewählt, wer mehr als fünf Prozent der Stimmen erhält.

Im Kreis Ústí nad Labem gibt es bei den Regionalwahlen 23 Kandidatenlisten. Dort wollen die Kommunisten ihre Führungsposition bestätigen, die die Region seit vier Jahren mit den Sozialdemokraten regieren. Vorsitzender der Kommunisten ist der gegenwärtige Landrat Oldrich Bubenícek. An der Spitze der Sozialdemokraten steht nach acht Jahren wieder Jaroslav Foldyna. Der Abgeordnete erhielt 2008 die meisten Stimmen. Laut der Umfrage hat die besten Chancen im Kreis Ústecký aber die Bewegung ANO. Für sie sind die Regionalwahlen eine Premiere. ANO ist bis jetzt nur in der Regierung und Stadtverwaltung vertreten.

Zudem wird der Senator in den Bezirken Ústí nad Labem und Liberec gewählt. Der 72-jährige Arzt Premysl Sobotka (Bürgerdemokraten) tritt nach 20 Jahren im Senat Liberec nicht mehr an. In Ústí will Senator Jaroslav Doubrava sein Amt verteidigen.

