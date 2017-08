Wahlkampf auf offener Bühne

Ähnlich sieht das Klaus Brähmig. Er will Anreize, die Menschen verleiten könnten, nach Deutschland zu flüchten, auf null fahren. „21 Milliarden Euro hat der Staat bisher für Flüchtlinge ausgegeben – würden wir das Geld in den Herkunftsländern der Menschen einsetzen, könnten wir einen viel höheren Effekt erzielen“, sagt er.

Brähmig und Petry nehmen den Diesel in Schutz Angesprochen auf den Dieselskandal, geben die Kandidaten eine teils erwartbare Antwort. Der Liberale hält die Hysterie um dreckige Dieselfahrzeuge für übertrieben, der Sozialdemokrat fordert hohe Strafen für die Autohersteller und die Grüne hat gar keinen Führerschein, und. Frauke Petry nimmt diese Frage zum Anlass, eine vage These aufzustellen. Es sei gar nicht bewiesen, dass die Stickoxidkonzentration in Städten so schädlich sei, und dass sich das Klima durch Autoabgase verändert, sowieso nicht. Die studierte Chemikerin hält ein Verbot für Verbrennungsmotoren für Unsinn. Jederzeit würde sie sich wieder einen Diesel kaufen.

Klaus Brähmig würde am liebsten mehr Polizisten – auch aus Deutschland – an den EU-Außengrenzen sehen. Er schlägt außerdem vor, Landes- und Bundespolizei nicht länger zu trennen, sondern zu vereinen, ähnlich wie in Österreich. „Können wir uns dieses System in Zukunft noch leisten?“, fragt er. Auch Lothar Brandau kritisiert, dass in Deutschland 13 verschiedene Landeskriminalämter (LKA) mit verschiedener Software und unterschiedlichen Methoden arbeiten. „Vielleicht sollte man einige zusammenlegen“, überlegt er. Einig sind sich alle Kandidaten darüber, dass die Polizei mehr Personal braucht und besser ausgestattet werden sollte. Da die Polizei bisher aber noch Ländersache ist, könnten sie im Bundestag darüber gar nicht abstimmen.

Für Frauke Petry ist diese Aussage eine Steilvorlage: „Seit wann sind denn die Linken die Anwaltschaft der Polizei?“, fragt sie und verweist auf die Ausschreitung zum G20-Gipfel im Hamburg in diesem Jahr. In ihrer Argumentation geht sie noch einen Schritt weiter: Der Personalnotstand bei der Polizei wäre nicht so schlimm, wenn diese nicht ständig Demos absichern müsste – vor allem die von linken Gruppierungen. Die Diskussion schweift vom Thema Überwachung ab und mündet in einen offenen Schlagabtausch. Welche Seite ist gewalttätiger – rechts oder links? Für Ines Kummer, André Hahn und Klaus Wolframm ist die Antwort klar: „In Sachsen ist die Gefahr höher, Opfer von rechter Gewalt zu werden, als von einem Terroranschlag“, sagt Ines Kummer. Klaus Wolframm nennt als Beispiel bedrohte Bürgermeister und angezündete Autos von Politikern. Auch André Hahn macht seiner AfD-Konkurrentin deutlich, dass es im Landkreis ein größeres Problem mit Gewalt von Rechts als von Links gibt. Das Publikum stimmt applaudierend zu.

Lothar Brandau schlägt vor, manche Orte besser zu überwachen. Und zwar solche, an denen sich Terroristen aufhalten könnten: Bahnhöfe, öffentliche Plätze und große Veranstaltungen. Eine allgemeine Videoüberwachung lehnt er aber ab. Niemand solle unter Generalverdacht gestellt werden. „Außerdem würden wir uns so vor den Kriminellen wegducken.“ Die Aufgabe der Überwachung liege nicht bei Kameras, sondern in den Händen der Polizei, argumentiert André Hahn, und kritisiert den Stellenabbau bei dieser.

Möglichst wenig EU und möglichst viele Entscheidungen innerhalb der jeweiligen Mitgliedsstaaten wünscht sich Frauke Petry. Für sie ist das EU-Parlament „völlig überflüssig“. Schon an den Sozialsystemen sehe man, dass die Mitgliedsstaaten nicht zusammenpassen. Eine Zusammenarbeit auf dieser Ebene müsse freiwillig passieren, oder eben gar nicht. „Schauen Sie sich doch mal in der Region an, was alles durch EU-Fördermittel finanziert wurde“, kontert André Hahn. „Ja, aber mit nichts anderem als deutschem Steuergeld“, ruft Petry. Sie stört vor allem, dass Deutschland Nettozahler in der EU ist – also mehr Geld nach Brüssel überweist, als zurückfließt. 2016 waren das rund 16 Milliarden Euro. Klaus Wolframm entgegnet, dass mit der D-Mark Deutschland seine Produkte in der EU nicht so gut verkaufen könnte.

Wie soll sich Europa verändern? Dass sich etwas in Europa ändern muss, darüber sind sich alle Kandidaten einig. Nur wie? Alle wollen an der Europäischen Union als wichtiger Institution festhalten. Doch welche Union sie sich vorstellen – dabei gehen die Ideen weit auseinander.

Steuern runter, Rente rauf

Entgegen den Plänen seines Parteifreundes Wolfgang Schäuble ist Klaus Brähmig skeptisch, was Steuersenkungen angeht. „Wenn wir mehr Investitionen wollen, können wir die Steuern nicht senken“, sagt er. Aber die Regierung müsse endlich die kalte Progression eindämmen. Also den Effekt, dass Bürger nach einer Lohnerhöhung in einen höheren Steuertarif aufsteigen – und am Ende weniger Geld im Portemonnaie haben. „Doch dagegen“, so Brähmig, „hat sich Schäuble bisher gesperrt.“

Das Wort „Umverteilung“ nimmt an diesem Abend am häufigsten Klaus Wolframm in den Mund. Er will deutlich radikaler umverteilen als sein Parteichef Martin Schulz. „In Skandinavien ist die Umverteilung am höchsten und die Menschen dort sind am zufriedensten“, sagt er. Geld für kostenfreie Kitas und Schulessen sei da – man müsse es sich nur bei den Menschen holen, die mehr als 250000 Euro im Jahr verdienen – oder ein Vermögen haben.

André Hahn kritisiert, dass die Bundesregierung zwar weiß, dass der Mindestlohn zu gering ist, aber nichts dagegen macht. „Wer weniger als zwölf Euro brutto pro Stunde verdient, ist im Alter von Armut bedroht“, so Hahn. Einen Mindestlohn von zwölf bis 13 Euro befürwortet auch Lothar Brandau – „vorausgesetzt, die Firmen können sich diese Löhne leisten“, sagt er. Die Linke fordert den Spitzensteuersatz von 53 Prozent für diejenigen, die mehr als 7100 Euro brutto im Monat verdienen – alle anderen würden nach ihrem Modell weniger Steuern zahlen. „Es gibt genug Geld in unserem Land, es muss nur anders verteilt werden“, sagt André Hahn.

Ines Kummer sagt, dass im Landkreis besonders Frauen von Altersarmut betroffen seien – da sie noch immer vorwiegend in Berufen arbeiten, in denen man eher wenig verdient, etwa im Sozial- und Gesundheitswesen. Gute Beschäftigung mit einer guten Bezahlung ist für sie auch eine Frage der Gerechtigkeit. Außerdem fordern die Grünen eine Bürgerversicherung, in die auch Selbstständige und Beamte einzahlen, und eine Garantierente.

Die AfD strebt ein Rentensystem an, das auf den drei Säulen Staat, Betrieb und Privatvermögen gestützt ist. Vor allem bei der dritten Säule sieht Frauke Petry im aktuellen Sozialsystem Nachholbedarf: „Im Mittelstand kann sich kaum einer die Privatvorsorge leisten.“ Umverteilung von Steuern sei daher problematisch, weil sich das Privatvermögen dadurch noch mehr reduziere. Auf ein festes Renteneintrittsalter will sich Petry nicht festlegen. Brandau, Kummer und Wolframm hingegen schon: 60. Wer länger arbeiten will, dem sollen keine Steine in den Weg gelegt werden. „Niemand sollte dazu gezwungen sein, noch nach 65 zu arbeiten“, ist Brähmigs Meinung.

Klaus Wolframm wünscht sich eine Rente nach Schweizer Bauart: Erst einmal zahlen alle ein, ausgezahlt wird eine Mindestrente von 1500 Euro und eine Maximalrente, die bei 3500 Euro gedeckelt ist. „Wer mehr haben will oder braucht, kann darüber hinaus ja privat vorsorgen“, so Wolframm. Foto: dpa