Wahlhelfer gesucht

Coswig. Für die Bundestagswahl am 24. September sucht die Stadt noch Wahlhelfer. Für einen reibungslosen Ablauf sind etwa 130 Ehrenamtliche nötig. Mitmachen darf jeder Wahlberechtigte, Vorkenntnisse sind nicht nötig.

In Coswig gibt es etwa 17 500 wahlberechtigte Bürger. Das Stadtgebiet unterteilt sich in 13 Wahlbezirke und zusätzliche Briefwahlbezirke. Diesen Wahlbezirken sind sieben Wahlobjekte zugeordnet, die sich meist in Schulen befinden. Die Briefwahlstelle wird im Rathaus eingerichtet.

Am Wahltag sind die Wahllokale von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Gegen 7.30 Uhr treffen sich die Wahlvorstände und besprechen den Einsatzplan. Zur Ergebnisermittlung ab 18 Uhr müssen alle Wahlvorstandsmitglieder anwesend sein. Jeder Helfer erhält ein Erfrischungsgeld.

Für eine Anmeldung benötigt die Stadtverwaltung Name, Adresse und Telefonnummer. Das geht per E-Mail an organisation@stadt.coswig.de, per Post oder man wirft das Schreiben in den Rathausbriefkasten.

Ein Vordruck ist auf der Internetseite der Stadt zu finden. Fragen beantworten die Mitarbeiter der Verwaltung unter 03523 66123. (SZ)

zur Startseite