Wahlbezirke werden größer Die Stadt Freital will damit Kosten sparen. Für die Wähler soll sich aber nichts ändern.

Bei künftigen Wahlen wird es in Freital nur noch 30 statt 37 Wahlbezirke geben. Das teilt die Freitaler Stadtverwaltung mit. Damit sollen vor allem Kosten gespart werden, heißt es. Zum einen müssten dann nur noch 30 statt 37 Wahllokale bereitgestellt beziehungsweise angemietet und eingerichtet werden. Zum anderen müssten weniger Wahlhelfer eingesetzt werden. Die Freiwilligen erhalten jeweils eine Aufwandspauschale.

Für die Wähler soll sich den Angaben zufolge in den meisten Fällen nichts ändern. Vor allem seien solche Wahlbezirke zusammengelegt worden, deren Wahllokale sich ohnehin in ein und demselben Gebäude befanden. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen oder einen Wahlschein zu erhalten. Mit diesem sei die Wahl in jedem Freitaler Wahllokal möglich.

Der neue Zuschnitt der Wahllokale kommt zum ersten Mal zur diesjährigen Bundestagswahl am 24. September zum Tragen. Wo gewählt wird, steht auf den Wahlbenachrichtigungen, die bis zum 3. September versendet werden. (SZ)

