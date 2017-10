Wahlausschuss weist Vorwürfe zurück Die OB-Wahl in Weißwasser ist ordnungsgemäß verlaufen. Dennoch wird der Ausschuss am Montag erneut tagen.

So haben die OB-Kandidaten Torsten Pötzsch und Rico Jung für sich geworben. © Joachim Rehle

Am Mittwochnachmittag erläuterte die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses der Stadt Weißwasser, Esther Liebal, die in Form zweier Einsprüche eingegangenen Einwendungen gegen die Oberbürgermeisterwahl vom 24. September – allerdings nur, sofern die vorgetragenen Argumente den Ausschuss selbst betrafen. Sie kam dabei in Übereinstimmung mit den anderen Vorstandsmitgliedern zu dem Schluss, dass die Oberbürgermeisterwahl ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Im einzelnen konnten keine Tatsachen aufgeführt werden, die die Durchführung oder das Ergebnis in Zweifel ziehen könnten. Dagegen hatten auch die Mitglieder des Ausschusses nichts einzuwenden.

Dennoch werden sie sich am kommenden Montag zu einer zweiten Sitzung zusammenfinden. Grund ist die Art und Weise der Stellungnahme. Sie kann pauschal erfolgen oder in einem abgestimmten Text. Dieser wird erst am Montag vorliegen. Die Stellungnahme geht dann an das Kommunalamt des Landkreises Görlitz. Dort wird zeitnah entschieden, ob die Einsprüche Gültigkeit erlangen. In diesem Fall müssen Neuwahlen angesetzt werden.

Einer der Einspruchführenden, OB-Kandidat Rico Jung, hatte sich im SZ-Gespräch in der vergangenen Woche optimistisch über die Aussicht auf Erfolg bei dem Einspruch geäußert. Andere Beobachter kommen zum gegenteiligen Schluss. Wann das geprüfte Ergebnis zu den Einsprüchen vorliegt, ist offen. (SZ/sdt)

