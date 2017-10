Wahlausschuss berät über Einspruch Bei der Oberbürgermeisterwahl in Weißwasser sei nicht jeder Wähler benachrichtigt worden, so der Vorwurf.

Diesen Mittwoch kommen die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses der Stadt Weißwasser zu einer Sitzung zusammen. Der Ausschuss muss Stellung zum Einspruch gegen die Oberbürgermeisterwahl nehmen. Hintergrund ist der Einspruch von Rico Jung. Er war bei der Wahl des Stadtoberhaupts am 24. September Amtsinhaber Torsten Pötzsch, der 233 Stimmen mehr erhielt, unterlegen. Jung hatte daraufhin die Wahl angefochten und am 4. Oktober Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt. Er begründete dies mit einer Vielzahl an Argumenten. Mindestens eines davon betrifft auch den Ausschuss. So führt Jung an, dass nicht alle Wahlberechtigten eine förmliche Wahlbenachrichtigung erhalten haben.

Die Stellungnahmen – auch Oberbürgermeister Torsten Pötzsch ist dazu aufgefordert – müssen am Montag vorliegen, so der Leiter der zuständigen Kommunalaufsicht beim Landkreis Görlitz, Karl Ilg, auf SZ-Anfrage. Wie lange die Bearbeitung von Stellungnahme und Einspruch dauert, sei abhängig vom Aufwand der möglichen Nachrecherche und von den personellen Kapazitäten. Bei dem Einspruch handele es sich um einen ganz gewöhnlichen Verwaltungsakt, der durch die Verantwortlichen bearbeitet werden. Zuständig sind die für Weißwasser eingeteilte Sachbearbeiterin und als Amtsleiter Ilg selbst. „Wir bemühen uns, so schnell wie möglich eine Entscheidung zu fällen“, sagte Ilg am Telefon. Sollte die Wahl für ungültig erklärt werden, kommt es zu Neuwahlen. Dazu wird es aller Voraussicht nach nicht mehr in diesem Jahr kommen.

Die Sitzung um 16 Uhr im Ratssaal ist öffentlich.

