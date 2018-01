Wagner-Straße ist befahrbar Kanalbau und Instandsetzung der Fahrbahn in Neugersdorf haben Pause. Sobald es möglich ist, wird weitergebaut – bis Juli.

Symbolbild: Die Bauarbeiter machen an der Richard-Wagner-Straße erst mal Pause. © dpa

Die Bauarbeiten auf der Richard-Wagner-Straße in Neugersdorf befinden sich derzeit in der Winterpause. Sobald es das Wetter erlaubt, wird im Frühjahr weiter gebaut, informiert die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf. Der Bereich der Baustelle ist derzeit provisorisch befahrbar. Auch der Winterdienst kann an dieser Stelle tätig werden. Ebenso ist die Abholung der Müllbehälter durch die Entsorgungsgesellschaft gewährleistet.

In der Richard-Wagner-Straße ist vor der Winterpause der erste Bauabschnitt abgeschlossen worden. Mitte September des Vorjahres hatte eine Straßen- und Tiefbaufirma aus Ebersbach mit der Instandsetzung der Straße begonnen. Dabei sind unter anderem 80 Meter Regen- und 145 Meter Schmutzwasserkanäle mit entsprechenden Anschlüssen sowie neue Niederdruckleitungen für die Versorgung der Haushalte mit Erdgas verlegt worden.

Im zweiten Bauabschnitt werden 160 Meter Regenwasserkanal und 170 Meter Schmutzwasserkanal mit jeweils dazugehörigen Anschlüssen ausgewechselt. Danach wird die Fahrbahn gebaut. Geplant sind die Arbeiten bis Mitte Juli 2018.

Die Instandsetzung dieser Straße ist von Anwohnern und vielen Bürgern aus dem Stadtteil seit langem gewünscht gewesen. Immer wieder wurde der Ausbau wegen fehlender Förderung verschoben. Im Vorjahr hatte der Stadtrat die Finanzierung aus städtischen Mitteln beschlossen, damit der Bau starten konnte. (SZ/gla)

