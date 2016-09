Waggonbauer beeindrucken die Welt Auf der Schienenfahrzeugmesse InnoTrans stellen die Nieskyer mehrere Produkte aus, auch am Stand der TU Berlin.

Peter Wolfram ist Vertriebsleiter im Waggonbau Niesky. Er steht vor einem flüsterleisen, energiearmen und für Hochgeschwindigkeiten tauglichen Drehgestell. Das in Niesky entwickelte und gebaute Drehgestell wird zurzeit auf der Messe InnoTrans in Berlin vorgestellt. © André Schulze

Niesky/Berlin. Mit einer ganz neuen Neuerung werden Peter Wolfram und sein Team in Berlin die Besucher am Messestand des Nieskyer Waggonbaus überraschen. Und das will was heißen, denn das Publikum auf der weltgrößten Schienenfahrzeugmesse InnoTrans sind fast ausschließlich Fachleute. Schließlich treffen sich in Berlin seit Dienstag Hersteller, Vermieter, Entwickler, Nutzer von Schienenfahrzeugen aller Art aus aller Welt.

Die Innovation aus Niesky ist zurzeit in der Vorprojektierung und damit so jung, dass es sie bisher nur als Modell im Maßstab 1:10 gibt. Damit lasse sich aber bestens demonstrieren, was der neue Waggon kann, sagt Vertriebsleiter Peter Wolfram. Modultragwagen nennen die Nieskyer ihre neue Güterwagenplattform auf Basis eines modularen Baukastensystems. Die Käufer können den Waggon quasi selbst zusammenstellen und aus einem Angebot an Tragwagen, Aufbauten, Bremsen und Drehgestellen wählen. „Im kombinierten Verkehr werden größere Steigerungsraten erwartet“, nennt der Waggonbau-Vertriebsleiter den Grund für die Entwicklung eines solchen Waggons. Vor allem an den Häfen und im Hinterland von Hamburg und Rotterdam beispielsweise nehme der Schienenverkehr mit Containern zu. Mit dem Baukastensystem für den Güterwaggon werden die Waggonbauer aus Niesky schnell und flexibel auf den Markt reagieren können, also zeitnah Angebote unterbreiten bei kurzen Lieferzeiten. Und wenn gewollt, könnten sogar Kunden eigenständig die Waggons auf die jeweilige Nutzung umrüsten.

Das zwei Meter große Modultragwagenmodell befindet sich auf dem 115 Quadratmeter großen Messestand in guter Gesellschaft mit weiteren innovativen Angeboten aus Niesky. In Originalgröße zeigt der Waggonbau sein zweiachsiges Drehgestell DRRS. Das wird bereits seit Jahren weiterentwickelt und ist mittlerweile nicht nur geräuscharm, sondern verbraucht auch wenig Energie, ist dank des Einsatzes von Kunststoff anstelle von Stahl leichter geworden und kommt mit weniger Instandhaltung aus. Das auch als Flüsterdrehgestell bekannte Nieskyer Produkt zeigt übrigens auch die Technische Universität Berlin auf der Messe. Es ist genauso wie der neue Modultragwagen als Baukastensystem entwickelt und zugelassen.

Mit einer Kompaktbremse statt einer Scheibenbremse ausgestattet, wird das Drehgestell künftig zu Schüttgutwagen gehören, die der Nieskyer Waggonbau für die Schweizer Vermietgesellschaft Wascosa baut. Am Donnerstag wird bei der Messe der offizielle Liefervertrag über 404 solche Waggons abgeschlossen, sagt Wolfram. Auch dieser Wagen ist eine Neuentwicklung. Denn die Kali und Salze, die der Endkunde damit transportieren wird, können sowohl nach unten in Trichter ausgekippt, als auch zur Seite oder auf Querförderbänder ausgeschüttet werden. Möglich macht das ein drehbarer Auslaufschieber. „Die ganze Branche hat mitgeboten, aber wir haben uns durchgesetzt“, sagt Peter Wolfram. Das Drehgestell fertigen die Nieskyer übrigens nicht zum ersten Mal. 150 Stück hat der Schweizer Kunde Hupac bereits geordert. Als Vision und Ziel nennt der Vertriebsleiter, dass das unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Bremsenhersteller Knorr entwickelte Flüsterdrehgestell Standard wird.

Was in der Autobranche längst dazugehört, wird auch bei Güterwagen immer mehr genutzt. Der digitale Güterwagen zeigt seinem Nutzer unter anderem, wo er sich befindet, wieviel Gewicht er geladen hat, in welchem Zustand sich Räder und Bremsen befinden, welche Temperatur im Wageninneren herrscht und wie feucht es darin ist. Auch solche Systeme zeigen die Nieskyer. „Eine solche Messeteilnahme ist zwar teuer, aber man muss hin“, sagt Waggonbau-Geschäftsführer Thomas Steiner. Sich Kunden und möglichen neuen Lieferanten zu präsentieren, das lässt sich der Waggonbau allein bei der InnoTrans einen mittleren fünfstelligen Betrag kosten.

Andere Unternehmen mieten nicht einen 115 Meter großen eigenen Messestand und 32 Meter Gleisfläche an exponierter Stelle im Freigelände wie der Waggonbau Niesky. Am Stand der Wirtschaftsförderung Sachsen WFS bei der InnoTrans lassen sich beispielsweise 23 Firmen vertreten, acht davon erstmalig, so WFS-Mitarbeiter Markus Brömel. Den sogenannten „Sachsen-live“-Gemeinschaftsstand organisiert die Wirtschaftsförderung im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Sachsen.

