Waggonbau Niesky stellt Insolvenzantrag

Niesky. Der dritte Tiefschlag für die Wirtschaftsregion Görlitz: Zur Sorge um die Arbeitsplätze bei Siemens-Turbinenbau und Bombardier-Waggonbau kommt nun ein Insolvenzverfahren über das Unternehmen WBN Waggonbau Niesky GmbH. Dort arbeiten rund 400 Menschen.

Das Amtsgericht Dresden bestellte am Dienstag den Dresdner Anwalt Jürgen Wallner zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der sagte der SZ, er werde sich rasch kundig machen. Verwalter und Industriegewerkschaft Metall zeigten sich auf SZ-Anfrage optimistisch, dass der Waggonbaubetrieb neue Investoren findet.

Laut WBN-Geschäftsführer Eduard Janßen ist die Fabrik sehr gut ausgelastet, doch in diesem Quartal drohte Zahlungsunfähigkeit. Das Unternehmen habe die Kosten bei wichtigen Aufträgen nicht in den Griff bekommen, etwa bei Kesselwagen für den Salztransport. Lkw-Transportwagen für den Eurotunnel wurden im vorigen Jahr ausgeliefert, ein erhoffter Folgeauftrag ist noch nicht unterschrieben.

Die Nieskyer Waggonbauer hatten erst voriges Jahr das Jubiläum 100 Jahre Schienenfahrzeugbau in der Stadt gefeiert. Nun werden die rund 320 Beschäftigten und 100 Leiharbeiter erst einmal Insolvenzgeld von der Arbeitsagentur bekommen. Der Betrieb hat schon viele Besitzwechsel hinter sich. 2014 verkaufte die Deutsche Bahn ihn an das Münchner Unternehmen Quantum Capital Partners. Laut Ostsachsens IG-Metall-Bevollmächtigtem Jan Otto haben die neuen Besitzer kaum investiert, aber „Kohle ohne Ende rausgezogen“. Er hoffe auf bessere Investoren. Große Gläubiger hielten zum Unternehmen.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat mit dem Betriebsratsvorsitzenden und dem Geschäftsführer vom Waggonbau Niesky telefoniert. Kretschmer stammt aus Görlitz und war bis zur vergangenen Bundestagswahl Abgeordneter dieses Wahlkreises. Er sagte der SZ: „Die Auftragslage für das Unternehmen ist nicht schlecht, daraus muss jetzt eine tragfähige wirtschaftliche Basis geschaffen werden. Wenn der Freistaat Sachsen dabei helfen kann, werden wir das tun.“

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte: „Die Nachricht von der Insolvenz dieses traditionsreichen Unternehmens bedauere ich außerordentlich, insbesondere da unseres Wissens die Auftragsbücher gut gefüllt waren. Wir stehen in Kontakt mit dem Unternehmen, um Möglichkeiten für eine Unterstützung des Freistaates auszuloten. Mehr als 300 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel – in einer Region, die in den letzten Monaten bereits schlechte Nachrichten verkraften musste. Wir werden mit allen Kräften das Unternehmen unterstützen, um im Zuge des Insolvenzverfahrens mit dem Insolvenzverwalter die Aufrechterhaltung und Weiterführung des Betriebes und die Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. Ich sehe in der Insolvenz auch eine Chance für einen Neustart des Unternehmens, besonders aufgrund der hochqualifizierten, motivierten Mitarbeiter und des vorhandenen technischen Know-hows. Hier stehen auch die Gesellschafter und die Gläubiger in der Verantwortung.“

