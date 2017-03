Waggonachse schwebt ein Eisenbahnromantisch wird der neue Kreisverkehrsplatz am Hauptbahnhof. Ein bisschen Kunst ist auch dabei.

Maja Köhler vom Planungsamt (von links), Mario Geißler und Jürgen Aurich vom Baubetriebsamt und Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer stehen auf der Mittelinsel des neuen Kreisverkehrs am Hauptbahnhof mit dem Radsatz eines Güterwagens, der als Hingucker auf ein Schotterbett gehoben wurde. Das tonnenschwere Teil ist auf dem Gleisstück aufgeschweißt. © Dietmar Thomas

„Großer Bahnhof“ am Hauptbahnhof: Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ist selbst gekommen, um zuzuschauen, wie Mitarbeiter des Bauhofs einen „Hingucker“ auf der Mittelinsel des neuen Kreisverkehrsplatzes hieven. Mit dem Bagger wird der etwa eine Tonne schwere Radsatz eines Eisenbahnwaggons auf die leichte Anhöhe gehoben. Auf die Idee, den Kreisverkehr mit einem eisenbahntypischen Accessoire zu garnieren, war der Stadtrat Sylvio Kolb gekommen, der als Lokführer herumkommt und wusste, wo so ein Radsatz zu bekommen ist. Mitarbeiter des Bauhofs hatten ihn in der Nähe von Plauen abgeholt, mit einem dicken Anstrich in Graugussoptik versehen und die Naben rot lackiert.

Schienen hat sich die Stadt beim Kleinbahnverein in Waldheim besorgt. Sie werden neben dem Radsatz auf dem Kreisverkehrshügel drapiert. Nicht im Sinne von technisch-demonstrativ, sondern eher künstlerisch-dekorativ. Passend dazu wird Eisenbahnschotter aufgefüllt. Ein Teil der Mittelinsel wird aber auch bepflanzt, und zwar mit blühenden Stauden, die wenig Pflege bedürfen. So etwas hatte die Stadtverwaltung zum ersten Mal in der kleinen Anlage an der Ritterstraße ausprobiert. Fertig ist der Bauhof mit der Gestaltung der Mittelinsel noch nicht. Mitte oder Ende kommenden Monats sollen die Arbeiten beendet sein, sagte Maja Köhler vom Planungsamt der Stadt.

