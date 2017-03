Wagenknecht unterstützt Meißner Linke Die Linken nominieren den Soziologen aus Meißen. Im Wahlkampf wird er von Sahra Wagenknecht unterstützt.

Politikerin der Partei Die Linke Sarah Wagenknecht unterstützt Tilo Hellmann im Wahlkampf. © dpa

Der Kreisverband der Linkspartei wählte den 33-jährigen Tilo Hellmann mit mehr als 85 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 155 zur Bundestagswahl. Der studierte Soziologe arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten Verena Meiwald und befasst sich unter anderem mit Finanzfragen und Sportpolitik. Tilo Hellmann lebt mit Frau und Tochter seit mehreren Jahren in Meißen. Seit 2015 ist er Mitglied im Landesvorstand, Finanzbeirat der Partei sowie Vorsitzender der Kreisfinanz-Revisionskommission. Außerdem ist er Ortsvorsitzender in Meißen.

Schwerpunkte seines Wahlkampfes werden die Weltoffenheit Deutschlands und Asylpolitik sein. Aber auch Finanzfragen und die Bedeutung der Förderung des Sports für die gesamte Bevölkerung werden thematisiert. Ein erster öffentlicher Termin ist die Veranstaltung mit Sahra Wagenknecht am 16. Mai in Meißen. Die Neuwahl wurde erforderlich, weil das ehemalige Mitglied des Landtages Sebastian Scheel als Staatssekretär nach Berlin wechselte und den Wahlkampf nicht in der nötigen Intensität hätte leisten können. Die Versammlung stimmte der Aufhebung seiner Kandidatur zu. (SZ)

zur Startseite