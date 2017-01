Wagemutig in die eiskalten Fluten Sonnenschein, blauer Himmel ideales Badewetter in Bischheim. Doch das Ganze bei minus drei Grad Celsius. Aber die Eisbader ließen sich nicht schocken.

Auch der Bischheimer Fußballer Gregor Hein wagt den Sprung ins kalte Wasser. „Es macht einfach Spaß“, sagt der 44-Jährige hinterher.

lDick eingepackt stehen die zahlreichen Zuschauer am Beckenrand des Freibads in Bischheim inmitten einer eisigen Winterlandschaft. Auf dem Wasser eine 20 Zentimeter dicke Eisschicht; die Liegewiesen sind zugeschneit. In der Mitte des Beckens ein freigehacktes Loch von gut zehn mal zehn Metern – Anziehungspunkt für etliche tollkühne Eisbader! Den Zuschauern wird vom Anblick noch kälter …

Einer der Extrembader ist Maik Friebel. Der 34-Jährige ist Rettungsschwimmer und lässt es sich nicht nehmen, alljährlich bei Minusgraden nur mit Badehose, Mütze und Schuhen ins Wasser zu springen. „Die ersten Sekunden sind sehr schmerzvoll“, verrät er dann. Es fühle sich an wie Millionen Nadelstiche am ganzen Körper. „Dazu kommt, dass sich die Atemwege zusammenziehen …“ Doch wenn man die anfänglichen Schmerzen einmal überwunden habe, „ist es einfach nur geil und es macht richtig Spaß!“

Den Spaß gönnen sich am Sonntagvormittag viele im Bischheimer Bad. Ob Wasserwacht aus Elstra, Mitglieder des OSSV Kamenz oder auch der Bischheimer Fußballer. Wie Gregor Hein zum Beispiel. Der 44-jährige Kicker ist sichtlich glücklich, den Sprung ins kalte Nass gewagt zu haben. „Nach dem kurzen Schmerz überwiegt einfach die Freude“, schildert er.

Glühwein vom Beckenrand

Gefilmt werden die wagemutigen Aktionen dabei von zahlreichen Handys, die nun die ersten Meter im Wasser für die Ewigkeit festhielten. „Ich habe riesen Respekt vor allen, die sich ins Wasser trauen“, erzählt Wolfgang Dietze aus Königsbrück. Er ist mit seiner Frau im Bad, um seinen Schwiegersohn zu unterstützen. Denn auch der schwimmt minutenlang im eisigen Bischheimer Wasser. Für jeden, der sich in die Fluten traut, gibt es übrigens einen Glühwein serviert. Vom Beckenrand ins Wasser versteht sich.

Anzumerken ist, dass Eisbaden keinesfalls einfach so nachgeahmt werden sollte. Die Veranstaltung im Bad fand unter professioneller Absicherung statt. Im eiskalten Wasser dauert es für Ungeübte nur wenige Minuten bis zum Tod, machten die Organisatoren ausdrücklich klar. Und so sollten zum Beispiel auch Schlittschuhläufer in jedem Fall nur Eisflächen betreten, die zuvor auch freigeben worden sind. Die Gefahr zu verunglücken, ist einfach zu groß.

