Waffennarr hortet Munition

Trickbetrügern auf den Leim gegangen Ohorn. Einen vierstelligen Betrag hat Freitagabend ein 48-Jähriger an Betrüger verloren. Der Mann wurde auf dem Autobahnparkplatz Rödertal von mehreren Männern angesprochen, die ihn zum Tausch von Bargeld überredeten. Er ließ sich darauf ein, bekam im Tausch jedoch ein Bündel faktisch wertloser weißrussischer Rubelscheine. Als er den Betrug bemerkte, informierte er die Polizei. Jedoch waren da die Betrüger schon über alle Berge. Die Polizei erneuert aus diesem Grund die Warnung, kein Bargeld auf Autobahnparkplätzen mit Fremden zu tauschen: „Sollten Sie angesprochen und darum gebeten werden, informieren Sie bitte umgehend die Polizei.“

Autodiebe gestört Schirgiswalde. Zwei Personen haben sich in der Nacht zu Montag an einem in der Winterbergstraße abgestellten Škoda Octavia zu schaffen gemacht. Dabei wurden sie von einem 48-jährigen Autofahrer beobachtet. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden sind, flüchteten sie zu Fuß. An dem zehn Jahre alten Wagen hinterließen sie 200 Euro Schaden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Stromkasten und Kleidercontainer beschmiert Doberschau. Ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz und Parolen aus der Fußballszene sind am Alten Dorfplatz und in der Fabrikstraße auf einen Stromkasten und einen Kleidercontainer geschmiert worden. Die Taten haben sich in den letzten Tagen ereignet und wurden am Montag der Polizei gemeldet. Der Schaden beträgt 100 Euro, die Kripo ermittelt.

Kaminasche entzündet Mülltonne Großröhrsdorf. 3.500 Euro Schaden hat am Sonntagvormittag ein fahrlässig verursachter Brand in Großröhrsdorf verursacht. Ein 66-jähriger Eigenheimbesitzer aus der Johann-Sebastian-Bach-Straße hatte vermeintlich erkaltete Asche aus dem Kamin in eine Mülltonne gekippt. Der Kunststoffbehälter fing kurz danach allerdings Feuer. Die Flammen beschädigten andere Tonnen, einen parkenden Multicar und einen Carport. Anwohner sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Großröhrsdorf und den umliegenden Gemeinden löschten den Brand. Sie verhinderten auch ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehreinsatz wegen qualmendem Astra Königsbrück. Ein vermeintlich brennender Opel Astra war Sonntagnachmittag der Grund für einen Feuerwehreinsatz in der Großenhainer Straße. Die 53-jährige Fahrerin hatte Qualm aus dem Motorraum bemerkt und den Notruf gewählt. Jedoch brannte das Auto nicht, aufgrund einer Panne war Öl auf den heißen Auspuff getropft und hatte so die Rauchschwaden verursacht.