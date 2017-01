Waffennarr als harmlos eingestuft Ein junger Großenhainer fährt vier Sportpistolen spazieren – das Jugendstrafrecht bewahrt ihn vor einschneidenden Konsequenzen.

Eine klassische Sportpistole, hier eine Walther Typ GSP Longrifle Kaliber 22 (Kleinkaliber). Eine solche Waffe wurde bei dem Amoklauf in Lörrach 2010 verwendet. © dpa

Bei einer Routinekontrolle schnappte die Großenhainer Polizei im Januar einen jungen Mann, der eine gefährliche Fracht im Auto mitführte: vier Sportpistolen und dazu elf gefährliche, in Deutschland nicht zugelassene Knallkörper. Da der 20-Jährige keine Berechtigung zum Waffenbesitz besaß, landete er auf der Anklagebank des Amtsgerichts Riesa. Die Ordnungshüter hatten bei der Durchsuchung außerdem zwei Ecstasypillen sowie diverses Zubehör zum Marihuana-Rauchen gefunden. Da die Menge zu gering für eine separate Anklage ist, beschränkte sich die Staatsanwaltschaft aber auf den Vorwurf eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Angeklagte, nennen wir ihn Freddy, behauptet, die Pistolen legal in Riesa und Großenhain erworben zu haben. Er wolle einem Schützenverein beitreten und habe sich deshalb schon mal mit den notwendigen Utensilien versorgt. Das entspricht wohl nicht ganz der Wahrheit, denn Freddy war vor vier Jahren der Polizei schon einmal wegen illegalen Waffenbesitzes aufgefallen. Außerdem beantwortet er die Frage, welchen Schützenverein er denn im Auge habe, ziemlich vage. Bei einem Gespräch mit der Jugendgerichtshilfe hat er außerdem zugegeben, dass er schon seit seiner Kindheit von Pistolen fasziniert ist. Ein Waffennarr eben, dazu etwas leichtsinnig und unbedarft, so die Einschätzung der Gerichtshelferin. Und die Sache mit den Drogen? Nein, er sei nicht süchtig, schwört Freddy. Er habe das Zeug nur mal genommen, um sich auszuprobieren. Ob das wirklich stimmt – wer weiß? Immerhin gibt der Angeklagte seine Verfehlungen freimütig zu und versucht nicht, sich mit irgendwelchen Tricksereien aus der Affäre zu ziehen. Dass er seit seiner Kindheit unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (AHDS) leidet und deshalb schon eine Lehrausbildung abbrach, weist darauf hin, dass er die Konsequenzen seiner Handlungen nicht immer richtig im Blick hat. Ansonsten ist seine Sozialprognose nicht wirklich schlecht. Es gab offensichtlich keine Probleme im Elternhaus, Freddy hat eine neue Ausbildung angefangen und ernsthafte Gesetzesverstöße stehen auch nicht zu Buche.

Da der junge Mann noch keine 21 Jahre alt ist, entscheidet Richter Herbert Zapf nach dem Jugendstrafrecht. Das setzt eher auf Unterstützung statt auf Abschreckung und ermöglicht es dem Gericht schon mal, ein Auge zuzudrücken. Das Verfahren wird also eingestellt – Freddy muss nur etliche Auflagen erfüllen.

So soll er Kontakt zur zuständigen Waffenbehörde aufnehmen, damit er sich über die Erfordernisse für den Besitz von Waffen aufklären lässt. Danach ist ein Gespräch mit der Jugendgerichtshilfe fällig, wo er nachweisen muss, dass er etwas aus der Sache gelernt hat. Die beschlagnahmten vier Pistolen sieht Freddy allerdings nicht wieder. Er stimmt zu, dass sie einem Großenhainer Schützenverein übereignet werden. Dort könne er sich ja, so Richter Zapf, später einmal um die Mitgliedschaft bewerben. Wenn sich der Großenhainer allerdings eine eigene Sportpistole zulegen oder hobbymäßig Waffen sammeln will, muss er eine Waffenbesitzkarte beantragen und sich dazu einer strengen Prüfung stellen. Dass der Drogenfund in Freddys Auto dabei hilfreich sein wird, steht eher nicht zu erwarten.

