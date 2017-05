Aus dem Gerichtssaal Waffennärrin vor Gericht Eine Döbelnerin soll gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Es war nicht das erste Mal. Auch die Polizei machte Fehler.

© Symbolbild/André Braun

Als die Beamten des Sondereinsatzkommandos im November 2015 die Wohnung der Angeklagten in Döbeln stürmten, fanden sie neben verschiedenen Waffenteilen auch eine Schreckschusspistole vom Typ „Little Joe“. Bei der Waffe hatte die Beschuldigte die Sperre im Lauf entfernt, sodass mit der Schreckschusspistole scharfe Patronen verschossen werden konnten. Wegen des Waffenfundes stand die 45-jährige Döbelnerin jetzt vorm Amtsgericht Döbeln.

Schon zweimal musste sich die Beschuldigte wegen Vergehen gegen das Waffengesetz verantworten, 2015 und 2016. Drei Mal durchsuchten Polizeibeamten ihre Wohnung. Bei der dritten Durchsuchung Durchsuchung fiel den Beamten die Schreckschusspistole „Little Joe“ erneut in die Hände. Sie sahen, dass die Sperre im Lauf entfernt war. Weil die Waffe eine nicht genehmigungspflichtige Zulassungsnummer hatte, hatten die Beamten bei den vorhergehenden Wohnungsdurchsuchungen diese Waffe nicht näher untersucht. Die Frau durfte die Pistole behalten.

Die Angeklagte war zur Tatzeit sehr waffenbegeistert. Das bestätigt ein Gutachten. Ein Waffenschein wurde ihr entzogen. Außerdem leidet sie unter einer bipolaren Persönlichkeitsstörung und steht unter Betreuung. Schulunfähig ist sie deshalb nicht. In der Verhandlung gestand die Angeklagte, die Waffe besessen und die Sperre daraus entfernt zu haben.

Zu der Wohnungsdurchsuchung kam es, weil die Polizei in einem Papierkorb vor der Spielothek in Mockritz den abgelaufenen Ausweis der Beschuldigten und Patronenteile fand. Nachforschungen ergaben, dass sie schon mehrfach wegen Waffen belangt worden war. Ein Unbekannter hatte anonym die Polizei informiert. In der Mehrzahl wurden bei ihr erlaubnisfreie Waffen gefunden, aber auch Waffenteile, aus denen sie hätte jederzeit scharfe Waffen basteln können.

Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde die Beschuldigte 2015 vom Amtsgericht Torgau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. 2016 stellte das Amtsgericht das Verfahren ein. Auch diesmal wurde das Verfahren gegen Auflage eingestellt. Richterin Magdalena Richter, Staatsanwältin Angelika Rickert und Verteidiger Enrico Brand sind sich einig, dass der unerlaubte Besitz der scharfgemachten Schreckschusspistole schon im Urteil von 2016 hätte mit berücksichtigt werden müssen. Als Auflage muss die Beschuldigte 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

