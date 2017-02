Waffen und Sprengstoff beschlagnahmt Beamte haben bei Großpostwitz eine Wohnung durchsucht. Fast 60 Polizisten waren im Einsatz.

Politzisten haben am Mittwochvormittag in der Großpostwitzer Ortschaft Binnewitz Waffen und Sprengstoff beschlagnahmt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Görlitz auf Anfrage bestätigte, hatten Beamte des Operativen Abwehrzentrums (OAZ) diese bei einer Durchsuchungsaktion gefunden. Hinzu kommen zahlreiche weitere Gegenstände, bei denen gegenwärtig aber noch geprüft werde, ob damit gegen das Waffen- beziehungsweise Sprengstoffgesetz verstoßen wird, erklärte Behördensprecher Till Neumann.

An der Durchsuchung waren insgesamt knapp 60 Beamte beteiligt. Für die Aktion habe ein entsprechender Durchsuchungsbeschluss vorgelegen, der vollstreckt wurde. Zu Einzelheiten und Hintergründen wollte sich Till Neumann unterdessen noch nicht äußern. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, heißt es aus Görlitz. Das Operative Abwehrzentrum ist in Sachsen für extremistisch motivierte Straftaten zuständig. (SZ/sko)

