Waffen, Pyrotechnik und Drogen sichergestellt Die Bundespolizei ist bei Kontrollen nahe der Grenze fündig geworden. Auch zwei Jugendliche hatten Verbotenes im Gepäck.

Bei Kontrollen wurde die Bundespolizei gleich mehrfach fündig. © dpa

Nahe der Grenze hat die Bundespolizei bei mehreren Kontrollen am Montag verbotene Waren und Substanzen entdeckt und sichergestellt. Bei der Kontrolle zweier Jugendlicher wurden die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel in Schöna fündig. Die zwei Deutschen (15, 17) hatten kurz zuvor in Tschechien verschiedene Feuerwerkskörper (39 Stück) gekauft und diese mit nach Deutschland gebracht. Da es sich bei den aufgefundenen Feuerwerkskörpern um in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik und um Feuerwerkskörper der „Kategorie 3“ handelte, wurde gegen die beiden Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Bereits am Morgen hatten die Beamten auf der A 17 einen jungen Bulgaren gestellt, der einen Schlagring, ein Butterflymesser sowie einen Schlagstock im Gepäck hatte. Der 20-Jährige muss sich jetzt wegen Verstoß gegen das Waffengesetz vor Gericht verantworten.

Am Abend wurde auf der A 17 ein 51-jähriger Vietnamese gestoppt, gegen den eine unbefristete Wiedereinreisesperre vorlag. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten mehrere unbekannte Substanzen in pulver-, pillen- und flüssiger Form. Eine erste Überprüfung ergab, dass es sich zumindest bei einer der aufgefundenen Substanzen vermutlich um in Wodka eingelegten Cannabis handelt. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Aufenthalts- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat zuständigkeitshalber der Zoll übernommen, teilt die Bundespolizei mit.

zur Startseite