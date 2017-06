Wäschetrockner fängt Feuer Sieben Fahrzeuge der umliegenden Wehren rückten am Sonntagvormittag nach Dohna aus. Ein Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Im Keller eines Wohnhauses in Dohna ist am Sonntagvormittag ein Wäschetrockner in Brand geraten. In dem Gebäude auf der Müglitztalstraße befindet sich zudem eine Bäckerei. Der Besitzer des Wäschetrockners bemerkte gegen 10.45 Uhr, dass Rauch aus dem Keller aufsteigt. Sofort schaltete er alle Sicherungen ab und alarmierte die Feuerwehr. Sieben Fahrzeuge der umliegenden Wehren rückten aus Dohna, Gorknitz, Heidenau und Meusegast an. Die Kameraden löschten zügig den Brand. Der Besitzer kam vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Durch den Brand wurde ein Wasserrohr aus Kupfer beschädigt, es wurde noch am Sonntag repariert. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes prüften, ob die Bäckerei im Erdgeschoss am Montag wieder öffnen kann – sie gaben grünes Licht. Ursache des Brandes war offenbar ein technischer Defekt am Wäschetrockner. 36 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. (mf)

