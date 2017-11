Wäscherei ist pleite Die Firma hat den Mitarbeitern zuletzt keinen Lohn gezahlt. Ein Insolvenzexperte spricht von mangelndem Unternehmergeist.

Die Omnitex Zentralwäscherei Roßwein im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ beherbergte einst Deutschlands erste gasbeheizte und damit energiesparende Mangelstraße. Nun stehen alle Maschinen still. Es fehlen Geld und Mitarbeiter. © André Braun

Roßwein. Die Maschinen in der Omnitex Zentralwäscherei Roßwein GmbH stehen still. Transportkörbe liegen vor dem Gebäude im Gewerbegebiet umgekippt auf dem Boden. Sie werden nicht mehr gebraucht. Denn der Betrieb, den die Zinneckers führten, ist zahlungsunfähig. Das sagte Rechtsanwalt Nils Freudenberg von der Kanzlei Tiefenbacher. Er ist als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. Solch eine Konstellation wie in Roßwein habe er bisher noch nirgendwo vorgefunden: „Auf dem Konto waren null Euro. Wir konnten weder Waschmittel für die Maschinen noch Benzin für die Auslieferungsfahrzeuge kaufen, um die letzten Aufträge abzuarbeiten“, sagte er.

Die Eigentümer hätten Zahlungsschwierigkeiten gehabt. Grund sei laut dem Rechtsanwalt fehlender Unternehmergeist. „Derzeit erstelle ich ein Gutachten. Es gab bereits früher diverse Insolvenzanträge, wie ich ersehen konnte“, so Nils Freudenberg. Die Geschäftsführer selbst hätten signalisiert, dass sie für ihr Unternehmen keine Perspektive mehr sähen. „Sie haben keine Neukundenakquise mehr betrieben, sondern nur noch bestehende Aufträge abgearbeitet. Irgendwann ging ihnen nach und nach das Geld aus“, so die Beschreibung des Fachanwaltes für Insolvenzrecht. Dies habe sogar so weit geführt, dass die Chefs ihren Mitarbeitern zunächst unpünktlich, später gar keinen Lohn mehr zahlen konnten.

„Sie haben viel zu spät einen Insolvenzantrag gestellt“, so Nils Freudenberg. Die Zahl der Beschäftigten sei von einstmals etwa 20 auf zuletzt zehn zurückgegangen. Die hätten selbst die Reißleine gezogen und ihre Kündigung eingereicht, als absehbar war, dass der Lohn ausbleibt, ergänzte er. „Die Arbeitsagentur zahlte für drei Monate Insolvenzausfallgeld, sodass die Beschäftigten ihren vollen Lohn erhalten haben“, erläuterte der Anwalt.

In seiner Funktion als vorläufiger Insolvenzverwalter muss Freudenberg das Vermögen sichern und das Unternehmen bewerten. Das heißt, er urteilt, aus welchen Dingen Kapital geschlagen werden könnte. Dazu zählen unter anderem die Waschmaschinen. „Für diese gibt es Interessenten“, so Freudenberg. Ein Verkauf könne jedoch erst vonstattengehen, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird. „Nach jetzigem Stand der Dinge gehe ich davon aus, dass es dazu kommt. Die Entscheidung fällt schätzungsweise in zwei Wochen“, sagte Nils Freudenberg.

Hinter dem Unternehmen liegen turbulente Zeiten. Ex-Chef Gunter Zinnecker hatte die Roßweiner Wäscherei 1992 vom einstigen Dienstleistungskombinat Döbeln übernommen und noch etliche Schulden abzutragen. Zunächst hatte sie ihren Sitz an der Stadtbadstraße. Doch das Hochwasser 2002 zerstörte alle Maschinen – und damit die Existenzgrundlage. In der nicht mehr genutzten Bergturnhalle wurde eine Übergangs-Produktionsstätte eingerichtet. Allerdings wurde dort nicht gewaschen, sondern „nur“ sortiert. Nach der Flut hatte Zinnecker auf den Erlass der Altschulden gehofft, um einen Neuanfang zu wagen. 2004 erfolgte die Einweihung des Standorts im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“. Nach einem kurzen Aufschwung ging es bergab. Eine Insolvenz folgte. Gunter Zinneckers Söhne kauften die Firma und schlossen sie dem Omnitex-System an. 2013 konnten Peter und Uwe Zinnecker bei einem Rundgang im Gewerbegebiet den Besuchern sogar stolz Deutschlands erste gasbeheizte und damit energiesparende Mangelstraße präsentieren.

